DIRETTA/ Lumezzane Renate (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 1 ottobre 2023)

Sta per cominciare la diretta di Lumezzane Renate: una partita nella quale i padroni di casa andranno a caccia della quarta vittoria in sei giornate. Inizio di campionato davvero ottimo per la neopromossa: i successi sono maturati contro Pergolettese, Fiorenzuola e Alessandria, tutti senza subire gol. Il dato dunque ci dice che se il Lumezzane segna vince, o quasi: le due sconfitte sono un 1-4 a Vercelli e uno 0-1 a Vicenza, per un dato complessivo di 7 gol all’attivo e 5 al passivo, dunque numeri che raccontano di una squadra che ha segno positivo.

Il Renate punta ai playoff, e sta facendo bene: ha perso domenica scorsa per la prima volta ma in maniera deludente (sul campo del Legnago Salus), in precedenza aveva ottenuto 8 punti con appena un gol subito. La difesa è il punto di forza con appena due reti totali concesse, ma l’attacco fatica: i gol all’attivo sono appena 3, dunque è chiaro che le pantere devono migliorare sotto questo aspetto. Adesso noi possiamo veramente metterci comodi e stare a vedere quello che accadrà tra pochi istanti in una partita che potrebbe lanciare una delle due squadre: ci siamo davvero, la parola passa ai protagonisti della diretta di Lumezzane Renate che sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

LUMEZZANE RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lumezzane Renate sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lumezzane Renate in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LUMEZZANE RENATE: OSPITI IN CERCA DI RISCATTO

La diretta Lumezzane Renate, in programma domenica 1 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane, sarà un match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone A. Di fronte due squadre che stanno disputando un torneo di vertice: i bresciani neo-promossi, infatti, sono partiti con il piede giusto mettendo insieme nove punti in cinque gare. I nerazzurri, invece, hanno ottenuto un punto in meno e sono reduci dalla sconfitta di misura patita sul terreno di gioco del Legnago.

LUMEZZANE RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Lumezzane Renate, sfida in programma domenica 1 ottobre allo stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane. In casa bresciana mister Arnaldo Franzini sceglierà il 4-3-3 con il tridente composto da Cannavò, Gerbi e Malotti. A centrocampo Poledri, dopo la rete rifilata all’Alessandria, si candida per una maglia dal primo minuto. Per i nerazzurri ospiti, invece, il tecnico Massimo Pavanel dovrà fare i conti le non perfette condizioni di Bracaglia e Baldassin, usciti malconci dopo la sfida in casa del Legnago Salus.

LUMEZZANE RENATE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Lumezzane Renate danno per favorita la squadra bresciana con il segno 1 proposto a 2.30. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei nerazzurri è dato a 3.35 mentre il pareggio si gioca a 3.00.

