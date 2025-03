DIRETTA LUMEZZANE RENATE, DERBY LOMBARDO AL SALERI

Comincia domenica 16 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Lumezzane Renate. Presso lo Stadio Tullio Saleri i rossoblu hanno il compito di riscattare immediatamente la sconfitta rimediata in settimana ed in trasferta contro la Pergolettese lasciandosi scavalcare in classifica proprio dai gialloblu. Il Lume ha sin qui totalizzato trentotto punti, come l’Arzignano, nel girone A raggiungendo la tredicesima posizione ed è al momento a quattro lunghezze dai playoff così come a sei punti di distanza dalla zona retrocessione. La squadra del tecnico Franzini deve cercare di fare risultato e trovare continuità per non dover rischiare di vivere un finale di stagione più complicato del previsto.

Il Renate, invece, non perde più da tre partite ed è reduce dalla vittoria ottenuta contro la capolista Padova. I nerazzurri hanno conquistato quarantaquattro punti dall’inizio dell’annata calcistica arrivando a piazzarsi all’ottavo posto, e quindi in piena corsa per giocare i playoff. Le Pantere potrebbero addirittura compiere un sorprendente balzo in avanti in graduatoria agganciando il Trento e l’Abinoleffe oltre a superare in un colpo solo sia la Giana Erminio che la Virtus Verona in questa trentaduesima giornata di campionato.

DIRETTA LUMEZZANE RENATE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ possibile seguire la diretta Lumezzane Renate con un abbonamento alla piattaforma satellitare Sky. Gli iscritti che hanno selezionato il pacchetto sportivo potranno vedere il match di Serie C in streaming sull’app di Sky Go ed in televisione sul canale Sky Sport 256.

LUMEZZANE RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Lumezzane Renate è facile suggerire qualche cambiamento rispetto al 3-4-3 con Filigheddu, Pittino, Pogliano, Pisano, Ferro, Moscati, Tenkorang, Pagliari, Malotti, Corti e Iori per i padroni di casa di mister Franzini dopo il recente KO ottenuto con questo schieramento. Dovrebbe invece essere riconfermato l’undici che ha sconfitto il Padova se parliamo del 3-5-2 con Nobile e Pellizzari, Auriletto, Riviera, Eleuteri, Vassallo, Esposito, Delcarro, Ghezzi, De Leo e Bocalon scelto da mister Foschi per la compagine nerazzurri.

