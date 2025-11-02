Diretta Lumezzane Renate streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA LUMEZZANE RENATE (RISULTATO 0-0): CACCAVO A UN PASSO DAL VANTAGGIO!

Al 32’ arriva il primo cartellino giallo dell’incontro, sventolato a Diodato, seguito poco dopo da Kolaj, ammonito per un intervento falloso su Rolando. Al 35’ grande occasione per il Renate: Kolaj calcia di destro e Drago risponde con una parata spettacolare, deviando con la mano di richiamo. Sulla ribattuta ci prova Bonetti con una coordinazione perfetta al volo, ma Gallea si oppone e salva il risultato. Al 39’ brivido nell’area del Renate: Caccavo, ben servito da Rocca, non riesce a spingere in rete da pochi passi. È un chiaro segnale per gli ospiti, in difficoltà nel finale di tempo. Si va al riposo sullo 0-0 tra Lumezzane e Renate. (agg. di Fabio Belli)

LUMEZZANE RENATE: DOVE SEGUIRLA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

DRAGO SALVA SU MASTROMONACO

Dopo appena due minuti arriva il primo brivido per il Lumezzane con Karlsson, che calcia di sinistro e sfiora il palo alla destra di Drago. Al 4’ ci prova Ruiz con il destro, ma il portiere dei padroni di casa controlla la traiettoria. Il Renate continua a spingere e al quarto d’ora Kolaj tenta la conclusione da fuori area, potente ma imprecisa: palla alta sopra la traversa, dopo una splendida apertura di Delcarro. Al 19’ grande rischio per il Lumezzane: Drago deve intervenire su un cross insidioso di Mastromonaco, che per poco non si trasforma in un tiro a sorpresa. Al 26’ ancora pericoloso il Renate su calcio di punizione defilato: finta di Ruiz, calcia Mastromonaco, poi una torre in area porta a una nuova conclusione, ma la palla finisce alta. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Lavagna alla mano prima della diretta di Lumezzane Renate, cerchiamo di capire chi riuscirà a portare a casa il risultato con i numeri come prova empirica. Il Lumezzane è una delle squadre più compatte del girone: 53% di possesso medio, 1,6 xG, 1,3 xA, e un recupero palla medio a 41 metri, segno di un pressing ragionato ma efficace. Il 60% delle azioni pericolose nasce dal corridoio destro, con una buona qualità nei cross (22 di media a partita). Difensivamente resta solido (0,9 xGA, 3,7 tiri nello specchio concessi).

Il Renate risponde con più verticalità: 47% di possesso, 1,8 xG, e una media di 12,8 recuperi palla nella metà campo avversaria, frutto di un atteggiamento aggressivo. Il 44% dei gol arriva da transizioni corte e seconde palle.

Sul piano fisico, equilibrio (10,8 km per giocatore a testa), ma più falli tattici dei brianzoli (16,9 contro 12,5). Il Lumezzane segna di più nella ripresa, il Renate parte forte nei primi 30 minuti. Ci sarà da diveritrsi non c’è dubbio, vi invitiamo a rimanere su questa pagina perché inizierà a breve il commento live della diretta di Lumezzane Renate, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LUMEZZANE RENATE: OCCASIONE PER GLI OSPITI!

Ormai ci siamo, la diretta Lumezzane Renate è dietro l’angolo e si gioca infatti alle ore 20:30 di domenica 2 novembre, siamo nella dodicesima giornata per il girone A di Serie C 2025-2026 e in campo abbiamo due squadre dalla classifica molto diversa, anche se poi i punti di distanza sono appena 5.

Il Lumezzane però deve aumentare i giri del motore: si trova in zona playout con una situazione realmente delicata, nell’ultima giornata ha pareggiato contro l’Arzignano (secondo pareggio consecutivo) mancando nuovamente una vittoria che non si verifica dal 25 settembre, se non altro si è tornati a fare punti ma ovviamente non basta.

Il Renate invece tra alti e bassi si sta confermando tra le candidate ai playoff, in settimana ha anche superato il turno di Coppa Italia mentre in campionato arriva dalla sconfitta interna di Lecco, ma in precedenza aveva una buona serie di risultati con cui ha raccolto fieno da mettere in cascina.

Adesso ci prepariamo alla diretta Lumezzane Renate sperando che la partita sia comunque interessante sul piano tecnico e tattico, prima di lasciare spazio al responso del campo possiamo sicuramente fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE RENATE

Al Tullio Saleri la diretta Lumezzane Renate si gioca con Emanuele Troisi che punta sul 4-2-3-1: davanti c’è l’interessante ballottaggio tra Alfredo Donnarumma e Caccavo, con Ghillani e Iori che invece possono prendersi le maglie da esterni sulla trequarti, a rimanere fuori potrebbero essere Ferro e Malotti con la conferma di Rolando. Centrocampo nel quale D’Agostino e Rocca dovrebbero essere confermati; in difesa invece si va con i due centrali Gallea Beidi e Maissa Ndiaye che proteggono il portiere Drago, i due terzini dovrebbero essere ancora Marco Moscati e Matteo Motta.

Nel Renate di Luciano Foschi abbiamo qualche infortunio, rispetto alla vittoria in Coppa Italia potrebbero tornare in campo Calì e Giraldo Ruiz così come Kolaj, da valutare però in che modo l’allenatore voglia schierare la sua squadra che in ogni caso giocherà con il 3-5-2, in porta torna Nobile con Spedalieri e forse Riviera ad affiancare Auriletto in difesa, in mezzo al campo potrebbe essere confermato Vassallo e quasi certamente rivedremo Delcarro e Gianluca Esposito come titolari, da valutare ovviamente anche la condizione fisica dopo una partita lunga e intensa giocata mercoledì.

PRONOSTICO E QUOTE LUMEZZANE RENATE

Scopriamo anche il pronostico sulla diretta Lumezzane Renate, con le quote fornite da Eurobet che danno ragione ai padroni di casa in un quadro comunque di equilibrio: comunque, la vittoria del Lumezzane regolata dal segno 1 ha un valore pari a 2,30 volte la giocata, contro il 2,85 che è la quota che accompagna il segno 2 per il successo del Renate; per quanto riguarda il pareggio, puntando sul segno X intaschereste una somma che corrisponde a 2,95 volte la posta in palio.