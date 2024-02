DIRETTA/ Lumezzane Trento (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (13 febbraio 2024)

DIRETTA LUMEZZANE TRENTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Lumezzane Trento che sta per cominciare, andiamo a studiare alcune delle statistiche delle due squadre. Il Lumezzane non perde da cinque giornate, soprattutto in questi turni di imbattibilità ha ottenuto quattro vittorie: è una squadra in grande crescita che rimane senza sconfitte dallo scorso 8 gennaio, nel girone di ritorno ha ottenuto appunto 13 punti e dunque sta viaggiando a una media che sarebbe da fase nazionale dei playoff, obiettivo cui i lombardi si sono sensibilmente avvicinati riuscendo anche a perdere soltanto due volte nelle ultime 14 partite, dopo quattro sconfitte in fila in un ottobre nero.

Video/ Padova Trento (1-1) gol e highlights: l'autogol di Delli Carri ferma i veneti (10 febbraio 2024)

Trento invece in fortissimo calo: l’ultima vittoria dei gialloneri è del 17 dicembre e l’ultima fuori casa addirittura dal 19 novembre, dopo il 4-1 rifilato al Vicenza il Trento ha perso quattro volte con tre pareggi, soprattutto spicca il fatto che abbia segnato la miseria di due gol in sette partite per un totale che in campionato parla di appena 22 reti all’attivo, meno di una per gara. Non ci resta adesso che metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco del Tullio Saleri, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta di Trento Lumezzane prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Renate Lumezzane (0-1) gol e highlights: segna Spini nel finale! (Serie C, 10 febbraio 2024)

LUMEZZANE TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie C sarà in esclusiva su Sky, quindi l’unico modo per seguire la diretta di Lumezzane Trento sarà eseguire un abbonamento a questa piattaforma e in più possedere il pacchetto Calcio. Con le stesse modalità altrimenti si potrà vedere questa partita anche su NowTv.

LUMEZZANE TRENTO: UNA SFIDA DELICATA!

Speriamo che non abbiate preso impegni per la diretta di Lumezzane Trento, poiché promette spettacolo in questa 26ª giornata di Serie C. I padroni di casa sono attualmente settimi in classifica, sono in un periodo positivo con due vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta contro il Renate. Successi che hanno contribuito a consolidare la loro posizione in zona playoff,.

DIRETTA/ Renate Lumezzane (risultato finale 0-1): rete di Spini! (Serie C, 10 febbraio 2024)

Il Trento invece, posizionato al quindicesimo posto giunge a questa sfida dopo un pareggio contro il Padova. Situazione in bilico per gli ospiti che dovranno invertire la rotta, dopotutto il loro roster prometteva qualcosa di più di una salvezza tranquilla.

LUMEZZANE TRENTO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Lumezzane Trento alle probabili formazioni di questo match, partendo dai padroni di casa: il Lumezzane sembra orientato a confermare Spini a centrocampo. La mezzala ha dimostrato il proprio valore segnando nel precedente confronto, un contributo fondamentale che ha suscitato la fiducia del mister.

Per quanto riguarda il Trento, la squadra sembra non volersi separare da Puletto, giocatore chiave nel precedente pareggio. Schierato come trequartista è stato uno dei pochi a rendersi pericoloso nella precedente uscita, distinguendosi per la sua capacità di vedere la porta, anche da posizioni più remote.

LUMEZZANE TRENTO, LE QUOTE

Le quote della diretta di Lumezzane Trento sono alquanto buone sul sito di Bwin, vediamole insieme: il segno 1 viene messo a 1,9 e decreterebbe la vittoria per i padroni d casa. Il segno X che significa pareggio invece è quotato a 2,5. Il Trento vincente invece è quotato a 2,7.

© RIPRODUZIONE RISERVATA