Diretta Lumezzane Trento, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Saleri per la decima giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA LUMEZZANE TRENTO (RISULTATO 0-1): PRIME BATTUTE DI GARA

In Lombardia la sfida fra Lumezzane e Trento è cominciata da poco più di una decina di minuti ed il punteggio è di 0 a 1. In avvio di partita gli ospiti riescono a passare in vantaggio già al 4′ grazie alla rete segnata da Giannotti, di testa su assist di Aucelli ma sostituiscono Fiamozzi con Corradi per infortunio al 10′. Formazioni ufficiali: LUMEZZANE (4-3-3) – Drago; Diodato, Ndiaye, De Marino, Moscati; Rocca, D’Agostino, Malotti; Rolando, Donnarumma, Ghillani. Allenatore: Troise. TRENTO (4-3-3) – Tommasi; Triacca, Fiamozzi, Cappelletti, Maffei; Giannotti, Sangalli, Aucelli; Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Tabbiani. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA LUMEZZANE TRENTO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Canale Sky Sport 256 per vedere in televisione la diretta Lumezzane Trento. Chi è abbonato a Sky non avrà dunque alcun tipo di problema nel seguire questa partita che verrà anche trasmessa in streaming attraverso l’applicazione denominata Sky Go.

SI GIOCA

Dirigiamoci insieme verso le statistiche della diretta di Lumezzane Trento, un modo moderno per approcciarci al calcio visto che potremmo avere una chiara identità di filosofia di gioco dai trend mostrati dalle due squadre. Il Lumezzane è una delle squadre più dinamiche del girone, con 10,9 km percorsi medi per giocatore e un’intensità costante nei duelli: 54% di contrasti vinti e 13 recuperi palla nella metà campo avversaria a partita. Il Trento, invece, punta sulla costruzione ragionata e sulla gestione del ritmo: 56% di possesso medio, 1,5 xG e 1,3 xA, ma anche una certa vulnerabilità sui palloni laterali (il 41% dei gol subiti nasce da cross).

Le azioni più pericolose del Lumezzane arrivano da sinistra (61%), dove la squadra trova profondità con inserimenti rapidi, mentre il Trento sviluppa soprattutto centralmente (65% dei tiri originano da combinazioni tra le linee). Sul piano disciplinare equilibrio: 2,5 ammonizioni per parte, ma più falli tattici per i trentini (15,2 a gara). Sfida fisica e intensa, dove il Lumezzane proverà a spezzare il ritmo di un Trento che ama tenere il pallone e controllare la partita. Ora via al commento live della diretta di Lumezzane Trento, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

LUMEZZANE TRENTO, OSPITI GIA’ IN ZONA PLAYOFF

Si scende in campo domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 17:30 per la diretta Lumezzane Trento. Presso lo Stadio Tullio Saleri i lombardi desiderano conquistare nuovi punti preziosi per lasciare la parte più bassa della classifica del girone A della Serie C 2025/2026 così da evitare di vivere un’altra annata nelle retrovie puntando a salvarsi quasi in extremis.

L’attuale diciottesima posizione adesso occupata in campionato non può certo soddisfare i rossoblu che vogliono appunto migliorare il proprio bottino di soli sei punti guadagnati fino a questo momento. Il recente KO rimediato in trasferta contro le Dolomiti Bellunesi andrebbe infatti riscattato al più presto possibile.

Se il Lume dovesse vincere, o anche strappare un pareggio, potrebbe inoltre spezzare la serie di tre sconfitte consecutive di cui si è reso protagonista. Una vittoria sarebbe quindi funzionale per compiere un bel balzo in avanti, sempre che le altre squadre non facciano a loro volta risultato ed allunghino su di loro.

Il Trento è invece in ottava posizione con undici punti, esattamente come la Pergolettese, e lotta già in zona playoff come ci aveva abituato anche nelle ultime stagioni. Imbattuti da quattro partite, gli Aquilotti vorrebbero fare immediatamente il bis dopo aver vinto di misura per 1 a 0 in casa contro la Pro Vercelli.

DIRETTA LUMEZZANE TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lumezzane Trento: ancora 4-2-3-1 per i padroni di casa di nuovo in campo dall’inizio Drago, Diodato, Moscati, De Marino e Pagliari nel reparto arretrato, D’Agostino e Rocca in mediana, Rolando, Malotti e Iori sulla trequarti e Ferro unica punta. Modulo 4-3-3 invece in partenza per gli ospiti con Tommasi in porta, Triacca, Fiamozzi, Cappelletti e Maffei in difesa, Aucelli, Sangalli e Giannotti a centrocampo e tridente offensivo composto da Dalmonte, Pellegrini e Capone.

DIRETTA LUMEZZANE TRENTO, LE QUOTE

Secondo Sisal, ad esempio, l’esito finale della diretta Lumezzane Trento dovrebbe essere appannaggio degli ospiti esaminando le quote fornite prima dell’inizio del match. L’agenzia di scommesse non paga il segno 2 più di 2.45 mentre la vittoria dei padroni di casa è invece quotata a 2.85. Il pareggio, che annullerebe in pratica lo scontro, è però la soluzione meno probabile ed è per questo che il segno x è stato appunto fissato a 3.00 dai bookmakers.