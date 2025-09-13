Serie C, Diretta Lumezzane Triestina, streaming video tv: le due squadre non hanno ancora vinto nemmeno un match fin qui (13 settembre 2025)

DIRETTA LUMEZZANE TRIESTINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mancano ormai pochissimi giri di orologio alla diretta di Lumezzane Triestina, prima di immergerci nel rettangolo verde però, cerchiamo insieme di capire attraverso i numeri quali sono i trend che le due squadre andranno a proporre sul rettangolo verde e grazie ad essi capiremo chi può avere o meno la meglio. In questo match, la fase difensiva del Lumezzane appare più esposta rispetto al Triestina: la squadra ospite presenta un expected goals against (xGA) medio di circa 1,90 in casa, a fronte dell’1,46 xGA dell’Alcione, che però resta tra i riferimenti migliori in trasferta nel girone.

DIRETTA/ Triestina Ospitaletto (risultato finale 1-1): un pareggio tra mille rimpianti! (7 settembre 2025)

Il Triestina, pur segnando con più regolarità, fatica con la costruzione di gioco come suggerito dal dato medio di poco più di 1 xG a partita, mentre il Lumezzane raramente ha creato situazioni pericolose nelle prime uscite. Il match promette di essere acceso: il Triestina potrebbe controllare palla e sfruttare gli spazi concessi, mentre il Lumezzane, se reagisce con maggiore concretezza offensiva, può trasformare la sfida in una battaglia aperta. Adesso via al commento live della diretta di Lumezzane Triestina, il fischio di inizio è vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Alcione Milano Lumezzane (risultato finale 1-0): Pirola porta il +3! (Serie C, 6 settembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA LUMEZZANE TRIESTINA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Lumezzane Triestina? Allora dovrete essere abbonati a Sky Sport, così da potervela vedere anche in diretta streaming su Sky Go.

SITUAZIONE DIFFICILE

Tanta, tantissima difficoltà per queste due squadre fino a questo momento. La diretta Lumezzane Triestina, in programma sabato 13 settembre 2025 alle ore 15:00, vede appunto sfidarsi formazioni che hanno cominciato negativamente.

Il Lumezzane ha collezionato quattro sconfitte in altrettante partite, a partire dal 2-1 incassato dall’Inter Under 23 in Coppa Italia Serie C. In campionato invece ko contro Vicenza e Alcione Milano in trasferta più la Pergolettese in casa.

Video Lumezzane Pergolettese (2-3)/ Gol e highlights: Tremolada firma il derby! (Serie C, 31 agosto 2025)

La Triestina quantomeno ha messo referto due punti, ma naturalmente la situazione è comunque complicata. Le sconfitte sono arrivate in Coppa Italia Serie C con l’Arzignano e in Serie C con l’Alcione Milano più i pareggi con Lecco e Ospitaletto.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE TRIESTINA

Il Lumezzane giocherà con il modulo 4-3-3 con Drago in porta, difesa composta da Deratti, Pogliano, De Marino e Motta. A centrocampo spazio per Moscati e Malotti come mezzala e Paghera regista. Roland, Caccavo e Iori in attacco.

La Triestina predilige invece il 3-5-2 con Matosevic tra i pali, protetto da Rodolfo Moises, Kosijer e Moretti. Agiranno da esterni Tonetto e Anzolin mentre Pedicilio, Gunduz e Jonsson saranno i centrocampisti litorali. Davanti D’Urso-Vertainen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LUMEZZANE TRIESTINA

Il Lumezzane è dato a 2.65 contro il 2 fisso per la Triestina a 2.77 mentre il pareggio è offerto a 2.90. Gol e No Gol rispettivamente a 1.88 e 1.78.