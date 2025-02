DIRETTA LUMEZZANE TRIESTINA: TESSER CERCA PUNTI PER LA SALVEZZA

La domenica della venticinquesima giornata del Girone A di Serie C continua con la diretta Lumezzane Triestina in campo alle 17,30 del 2 febbraio 2025. L’incrocio è tra due squadre divise da 14 punti in classifica e alla ricerca di punti per migliorare la loro classifica.

DIRETTA/ Triestina Lecco (risultato finale 1-1): Ferrini gela il Nereo Rocco al 90'! (26 gennaio 2025)

Il Lumezzane arriva da un’importante vittoria nello scontro diretto con l’Atalanta U23 ed è al nono posto in classifica in piena zona playoff. La Triestina di Tesser, invece, non vince da due partite e si trova al diciassettesimo posto in classifica in piena zona playout.

DIRETTA LUMEZZANE TRIESTINA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli appassionati della Serie C non rimarranno deluso: per loro grazie a Sky è disponibile anche la diretta Lumezzane Triestina in tv oppure su telefonino in streaming video su NOW TV e Sky GO.

DIRETTA/ Atalanta U23 Lumezzane (risultato finale 0-1): bel colpaccio bresciano! (Serie C, 25 gennaio 2025)

LUMEZZANE TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Lumezzane di Franzini scenderà in campo con un 4-2-3-1 con Monachello unica punta supportato da un trequarti formata da Baldini, Scanzi e Iori. In mediana agiranno Tenkorang e Taugourdeau a supporto dei due centrali che saranno ancora Dalmazzi e Pogliano.

Difesa a quattro anche per la Triestina di Tesser che si affiderà a Jonsson, Silvestri, Frare e Tonetto a difendere la porta di Roos. D’Urso agirà a centrocampo a sostegno delle due punte che dovrebbero essere ancora Olivieri e Vertainen.

LUMEZZANE TRIESTINA, LE QUOTE

L’agenzia Snai ha emesso le quote per la diretta Lumezzane Triestina, ed è quasi curioso notare come la squadra favorita per la vittoria sia quella alabardata: ipotesi regolata dal segno 2 che vi farebbe guadagnare 2,15 volte la puntata, invece il segno 1 sul quale investire per il successo del Lumezzane porta in dote una vincita equivalente a 3,05 volte quanto ci sarà sul piatto, poi naturalmente il pareggio che vale 3,15 volte la posta in palio.

Video Lumezzane Union Clodiense (0-2)/ Gol e highlights: Lattanzio chiude i conti! (Serie C, 19 gennaio 2025)