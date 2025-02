DIRETTA LUMEZZANE VICENZA, DOPPIA MINI CRISI DI RISULTATI

E’ prevista alle ore 17:30 di domenica 23 febbraio 2025 la diretta Lumezzane Vicenza. Presso l’impianto Tullio Saleri i padroni di casa cercheranno di mettere in saccoccia nuovi punti che consentano loro di raggiungere un piazzamento in zona playoff essendo ora in dodicesima posizione a quota trentasei. I rossoblu, i quali hanno recentemente pareggiato contro il Trento, vorrebbero scalzare il Renate e soprattutto l’Alcione, decimo in graduatoria, visto il distacco di un solo punto e, nel caso in cui dovesse verificarsi una combinazione di risultati favorevole rispetto alle gare giocate sugli altri campi, i lombardi potrebbero anche agganciare la Virtus Verona e la Giana Erminio superando pure il Novara.

DIRETTA/ Vicenza Padova (risultato finale 1-1): Spagnoli in pieno recupero! (16 febbraio 2025)

Il compito dei biancorossi di mister Vecchi è simile, ovvero quello di non perdere più ulteriore terreno dalla capolista Padova contro cui non sono andati oltre un pari per 1 a 1 lo scorso weekend al Menti. Stabilmente secondi con i loro sessanta punti, i veneti non devono preoccuparsi della Feralpisalò che li ha battuti un paio di giornate fa visto il divario di ben undici lunghezza che separa le due compagini ma vogliono comunque rimanere attaccati ai biancoscudati dandosi ancora una possibilità di centrare la promozione diretta a fine stagione.

DIRETTA/ Trento Lumezzane (risultato finale 2-2): pareggio agguantato! (16 febbraio 2025)

DIRETTA LUMEZZANE VICENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se sei iscritto a Now oppure a Sky potrai comodamente seguire la diretta Lumezzane Vicenza sia in streaming che in televisione. Collegati quindi alle applicazioni di Now Tv o di Sky Go se non avrai modo di sintonizzare la tua tv sul canale Sky Sport 253.

DIRETTA LUMEZZANE VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Franzini potrebbe scegliere il modulo 3-5-2 con Filigheddu, Pogliano, Dalmazzi, Pittino, Ferro, Tenkorang, Taugourdeau, Moscati, Pagliari, Corti e Iori riconfermandolo nelle probabili formazioni della diretta Lumezzane Vicenza dopo il pari dello scorso turno. L’allenatore degli ospiti Vecchi dovrebbe forse invece modificare ancora qualcosa rispetto al suo 3-4-1-2 con Confente, Cuomo, Leverbe, Sandon, Talarico, Carraro, Zonta, Costa, Della Morte, Rauti e Ferrari nonostante abbia evitato la sconfitta nell’ultimo weekend proponendo questo schieramento.

DIRETTA/ Feralpisalò Vicenza (risultato finale 2-0) video streaming tv: la chiude Crespi (9 febbraio 2025)

DIRETTA LUMEZZANE VICENZA, LE QUOTE

I bookmakers individuano un solo possibile vincitore stando alle quote fornite per la diretta Lumezzane Vicenza, senza quindi lasciare margini per sovvertire il pronostico. Secondo Snai infatti la vittoria dovrebbe andare ai biancorossi pagando il 2 ad appena 1.50 mentre l’1, e quindi il successo dei padroni di casa, è invece indicato nientemeno che a 6.25. Il pareggio potrebbe comunque rappresentare una via di mezzo con l’x che è quotato infine a 3.50.