DIRETTA/ Lumezzane Vicenza video streaming tv: la storia è a senso unico (20 gennaio 2024)

DIRETTA LUMEZZANE VICENZA, TESTA A TESTA

Sono stati solamente tre i testa a testa della diretta Lumezzane Vicenza, tutti a senso unico. Il primo risale al 16 novembre 2013 e fu decisa in favore dei biancorossi da Simone Tiribocchi a venti minuti dal termine. Nel testa a testa successivo è arrivato il primo gol del Lumezzane in questo scontro, firmato Torregrossa, ma non è bastato nel 2-1 con Tulli e Maritato a segno in precedenza per il Vicenza.

L’ultimo precedente invece è banalmente quello dell’andata e il risultato finale è stato il medesimo della prima volta ovvero 1-0. In un match molto maschio con ben sei ammonizioni, il guizzo di Cavion all’ottantaduesimo è risultato decisivo per le sorti della gara, regalando tre punti al Vicenza. Vedremo se nel testa a testa odierno ci sarà quantomeno il primo punto del Lumezzane contro i LaneRossi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LUMEZZANE VICENZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lumezzane Vicenza sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Lumezzane Vicenza sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI IMBATTUTI NEL 2024

La diretta Lumezzane Vicenza, in programma sabato 20 gennaio 2024 alle ore 16:15, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa si sono messi alle spalle il brutto ko interno per 3-0 contro la Pro Vercelli riuscendo ad ottenere i tre punti con la Pergolettese, successo per 1-0 targato Pogliano al 92′. Una vittoria che ha permesso al Lumezzane di andare a quota 28 punti in classifica.

Il Vicenza è ancora imbattuto in questo 2024 avendo pareggiato 0-0 in casa dell’Albinoleffe e vinto per 3-1 con la Giana Erminio grazie ai gol di Della Morte, De Col e Rolfini. Se si considera anche l’1-0 nel match con l’Alessandria, i biancorossi sono a tre partite senza perdere consecutivamente. La classifica sorride con un sesto posto a 33 punti.

LUMEZZANE VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lumezzane Vicenza vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Filigheddu, difesa a quattro con Pisano, Pogliano, Dalmazzi e Righetti. A centrocampo Moscati e Ilari mezzali con Taugourdeau regista. In attacco Spini, Gerbi e Cannavo.

Risponde il Vicenza con il modulo 3-4-2-1. Tra i pali Confente, terzetto arretrato da Ierardi, Golemic e Cuomo. Agiranno come esterni De Col e Costa con Cavion e Rossi al centro, In attacco Ferrari supportato da Della Morte e Pellegrini

LUMEZZANE VICENZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lumezzane Vicenza danno favorita la squadra ospite a 1.80. Secondo bet365, l’1 vale 4.50 mentre il segno X lo troviamo a 3.15.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol, è quotato 2.35 contro l’1.52 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.65.

