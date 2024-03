DIRETTA/ Lumezzane Virtus Verona video streaming tv: come andò all’andata? (Serie C, 23 marzo 2024)

LUMEZZANE VIRTUS VERONA: TESTA A TESTA

L’attesa per la diretta Lumezzane Virtus Verona è agli sgoccioli. Fin qui le due squadre hanno un solo testa a testa in comune ovvero il 2-0 dell’andata per il Lumezzane. Dato che non ci sono altri precedenti, proseguiamo andando a vedere lo stato di forma delle due formazioni.

Video/ Legnago Salus Lumezzane (2-1) gol e highlights: Noce la ribalta all'ultimo istante (16 marzo 2024)

Il Lumezzane è in un pessimo periodo di forma con ben 4 sconfitte nelle ultime 5 contro Giana Erminio, Atalanta U23, Pro Patria e Legnago Salus. L’altro risultato è un pari per 2-2 con l’Arzignano. La Virtus Verona ha conquistato solo un punto in più rispetto al Lumezzane nelle ultime 5 avendo perso 3 volte e pareggiato 2 con Fiorenzuola e Giana Erminio, rispettivamente per 1-1 e 0-0. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Virtus Verona Giana Erminio (risultato finale 0-0): reti inviolate! (Serie C, 16 marzo 2024)

LUMEZZANE VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Lumezzane Virtus Verona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lumezzane Virtus Verona e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Lumezzane Virtus Verona, in diretta sabato 23 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Tullio Saleri di Lumezzane, sarà una sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Bresciani in crisi con un solo punto conquistato nelle ultime cinque partite disputate nel girone A. Il Lumezzane è reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima subita sul campo dal Legnago Salus, e inizia a vedere in bilico la possibilità di partecipare ai play off a fine stagione.

DIRETTA/ Legnago Salus Lumezzane (risultato finale 2-1): la ribalta Noce! (Serie C 16 marzo 2024)

Dall’altra parte la Virtus Verona dopo aver subito a sua volta tre ko consecutivi è tornata a muovere la classifica grazie all’ultimo pareggio in casa contro la Giana Erminio, match terminato senza reti e che ha lasciato la formazione veneta a +4 rispetto alla zona play out. Sono solo 2 invece le lunghezze che separano la Virtus dallo stesso Lumezzane e dalla zona play off, con una vittoria esterna che rappresenterebbe dunque un sorpasso estremamente importante per rilanciarsi in vista della post season.

PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Lumezzane Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane. Per il Lumezzane, Arnaldo Franzini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Filigheddu, Pisano, Dalmazzi, Pogliano, Parodi, Calì, Pesce, Malotti, Spini, Gerbi, Cannavò. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Sibi; Ruggero, Cabianca, Faedo; Daffara, Zarpellon, Metlika, Mazzolo; Danti; Casarotto, Ceter.

LUMEZZANE VIRTUS VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lumezzane Virtus Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Lumezzane con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA