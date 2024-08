DIRETTA LUNA ROSSA AMERICA’S CUP 2024: VITTORIA CONTRO INEOS BRITANNIA

Buone notizie per l’equipaggio italiano dalla diretta Luna Rossa America’s Cup 2024 oggi, perché è arrivata per Luna Rossa la vittoria con 46″ di vantaggio contro INEOS Britannia, anche a causa di una doppia penalizzazione per l’imbarcazione britannica, un successo che ha pure garantito a Luna Rossa Prada Pirelli la matematica certezza di chiudere nelle prime due posizioni della classifica dei preliminari.

Ovviamente la regata è stata condizionata dal doppio errore sanzionato dai commissari di regata, in questo modo Luna Rossa ha subito costruito un eccellente vantaggio sui rivali e la vittoria di fatto non è mai stata in discussione. Domani l’imbarcazione italiana tornerà in acqua a Barcellona per sfidare prima Alinghi e poi Team New Zealand, in quella che sarà la finale già matematicamente certa dei preliminari. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRELIMINARI A BARCELLONA

Stiamo entrando nel clima della diretta Luna Rossa America’s Cup 2024 e oggi, sabato 24 agosto alle 15.15, ci attendono regate preliminari nelle acque di Barcellona, che poi ospiteranno nelle prossime settimane l’evento più affascinante al mondo della vela. Dobbiamo essere onesti e sottolineare che per il momento si tratta sostanzialmente di allenamenti, perché la competizione vera e propria prenderà il via giovedì prossimo, cioè il 29 agosto, con l’inizio dei round robin della Louis Vuitton Cup fra i cinque sfidanti del defender Emirates Team New Zealand, che a dire il vero scenderà a sua volta in acqua, ma fuori classifica.

Il meccanismo non è dei più semplici, potremmo dire che in questa fase siano “fuori classifica” anche Luna Rossa e gli altri equipaggi, anche se viene comunque stilata una graduatoria di questi preliminari, i quali tuttavia servono soprattutto per prendere confidenza con le barche e con il campo di regata nelle acque di Barcellona. Questi allora sono gli aspetti fondamentali da tenere presente per seguire la diretta Luna Rossa America’s Cup 2024.

LUNA ROSSA AMERICA’S CUP 2024, COME SEGUIRE I PRELIMINARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Pur non essendo ancora nemmeno di fatto in competizione, dobbiamo dire che fin dalle regate preliminari la diretta tv Luna Rossa America’s Cup 2024 ci terrà compagnia e con una doppia opzione, cioè in chiaro sul Canale 20 di Mediaset e per gli abbonati a Sky Sport anche tramite un canale dedicato dalla televisione satellitare. Di conseguenza, per quanto riguarda la diretta streaming video Luna Rossa America’s Cup 2024 avremo sia i servizi di Mediaset Infinity, sia quelli di Sky Go e Now TV.

DIRETTA LUNA ROSSA AMERICA’S CUP 2024: IL PROGRAMMA DI OGGI

Possiamo adesso scoprire che cosa ci proporrà la diretta Luna Rossa America’s Cup 2024 oggi, sabato 24 agosto. Nello specifico, per l’equipaggio italiano di Luna Rossa Prada Pirelli Team l’appuntamento sarà contro i britannici di INEOS Britannia e ci sarà una sola regata oggi per la barca che ormai da tanti anni fa sognare gli italiani, anche coloro che normalmente non si appassionano per la vela. Sarà invece un sabato più impegnativo ad esempio proprio per Britannia, che farà una regata anche contro gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing.

In totale saranno quattro le regate di oggi per la diretta Luna Rossa America’s Cup 2024. Potremo infatti seguire in azione anche gli altri due equipaggi sfidanti, che sono quelli degli statunitensi di NYYC American Magic e dei francesi di Orient Express Racing Team, infine per Alinghi ci sarà anche un secondo impegno, contro i defender di Emirates Team New Zealand, ma naturalmente il momento più atteso in ottica italiana sarà quello in cui a Barcellona scenderà in acqua Luna Rossa.