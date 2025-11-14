Qualificazioni Mondiali, Diretta Lussemburgo Germania, streaming video tv: i padroni di casa non si giocano nulla, essendo ultimi (14 novembre 2025)

DIRETTA LUSSEMBURGO GERMANIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Facciamo un tuffo nel passato nella diretta di Lussemburgo Germania, cercando di capire attraverso i precedenti quale tra queste due squadre è la favorita da un punto di vista storico. Verrebbe da dire che siano i tedeschi, ma i padroni di casa hanno mai avuto l’opportunità di fargli male? Scopriamolo. La storia tra Lussemburgo e Germania racconta un dominio quasi assoluto dei tedeschi, che hanno vinto dodici dei tredici confronti disputati. L’unico successo lussemburghese risale al lontano 1939, un 2-1 rimasto nella memoria come episodio isolato in una serie costellata di goleade tedesche.

Negli anni, la Germania ha sempre imposto il proprio ritmo, con risultati larghi e prestazioni spesso a senso unico: dal 9-1 del 1934 al 7-0 dell’amichevole del 2006, fino ai più recenti test in cui la distanza tecnica tra le due squadre è apparsa evidente. Per il Lussemburgo ogni incrocio è stato un’occasione per misurarsi con la storia, per la Germania una costante conferma di superiorità. Quindi gli ospiti partono favoriti, andrà a finire in questo modo? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Lussemburgo Germania, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA LUSSEMBURGO GERMANIA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Lussemburgo Germania potrete fare solo attraverso la diretta gol su Sky. Stesso discorso per la diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

DAVIDE CONTRO GOLIA

Per i tedeschi è una partita fondamentale. La diretta Lussemburgo Germania, che si disputerà venerdì 14 novembre 2025 alle ore 20:45, vede i padroni di casa senza più nulla da giocarsi mentre per gli ospiti è fondamentale.

Il Lussemburgo infatti ha 0 punti dopo 4 partite, ma perlomeno si è tolta la soddisfazione di fare un gol ovvero nella sconfitta per 3-1 con l’Irlanda del Nord. Per il resto solamente sconfitte senza reti tra cui il 4-0 dell’andata.

La Germania, che ricordiamo ha perso all’esordio contro la Slovacchia, si trova a 9 punti esattamente come la Nazionale di Calzona. Nell’ultima giornata le due squadre si sfideranno e dunque sarà fondamentale trovarsi con il massimo dei punti.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO GERMANIA

Il Lussemburgo si schiererà con il modulo 4-1-4-1. In porta Moris, difeso dal quartetto Bohnert, Veiga, Korać e Jans con Olesen situato in mediana. La trequarti è formata da Dardari, Barreiro, Cruz e Sinani con Muratović attaccante.

La Germania invece si disporrà secondo l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Baumann, protetto da Kimmich, Anton, Tah e Raum. Nella zona nevralgica ci saranno Pavlović e Goretzka con Gnabry, Wirtz e Sané in supporto a Woltemade.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LUSSEMBURGO GERMANIA

La Germania è favoritissima a quota 1.07 rispetto ai 12 del pareggio e 26 del Lussemburgo. Gol a 2.63, No Gol più probabile a 1.44.