Diretta Lussemburgo Portogallo/ Streaming video: lusitani a caccia del pass (Europei)

Lussemburgo Portogallo, diretta dall’arbitro Jesus Gil Manzano, domenica 17 novembre 2019 presso lo Stade Josy Barthel di Lussemburgo alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. Lusitani chiamati a mettere il sigillo nel lungo cammino di qualificazione a Euro 2020, competizione nella quale dopo il trionfo in Francia nel 2016 i portoghesi si presenteranno da detentori. In questi due anni il Portogallo ha alzato al cielo anche la prima edizione della neonata UEFA Nations League, ma nel cammino verso gli Europei ha dovuto cedere il passo al primo posto all’Ucraina. Cristiano Ronaldo e compagni, pur dopo il roboante 6-0 firmato con la Lituania, ancora non sono sicuri di qualificarsi alla prossima edizione della manifestazione continentale e subiscono la forte concorrenza della Serbia nella classifica del girone B. Il Lussemburgo nel match d’andata ha opposto una generosa resistenza, ma difficilmente riuscirà ad andare oltre il ruolo di dignitoso sparring partner.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lussemburgo Portogallo non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite in chiaro o a pagamento, né in diretta streaming video via internet: aggiornamenti in tempo reale si potranno reperire sul sito ufficiale uefa.com nella sezione dedicata a Euro 2020.

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO PORTOGALLO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Lussemburgo Portogallo, domenica 17 novembre 2019 presso lo Stade Josy Barthel di Lussemburgo, sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Il Lussemburgo del CT Holtz scenderà in campo con un 5-3-2: Moris; Bohnert, Gerson, Chanot, Carlson, Jans; Thil O., Thil V., Barreiro Martins; Rodrigues, Turpel. Risponderà il Portogallo del CT Santos con un 4-3.3: Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Joao Moutinho, Danilo, Bruno Fernandes; Ronaldo, Joao Felix, Bernardo Silva.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai indicano il Portogallo nettamente favorito per il successo contro il Lussemburgo. Vittoria interna quotata a 21.00, eventuale pareggio proposto a una quota di 13.00 mentre il successo in trasferta viene offerto a una quota di 1.06. Per chi vorrà scommettere sul numero di gol realizzati in totale dalle due squadre nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.30, la quota per l’under 2.5 invece a 3.50.



