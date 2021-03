Diretta Lussemburgo Portogallo/ Streaming video tv: CR7 favorito (qual. Mondiali)

DIRETTA LUSSEMBURGO PORTOGALLO: TUTTO FACILE PER RONALDO E COMPAGNI

Lussemburgo Portogallo, diretta dall’arbitro russo Sergey Ivanov allo stadio Josy Barthel di Lussemburgo, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, martedì 30 marzo 2021, per la terza giornata del girone A della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. La diretta di Lussemburgo Portogallo vedrà naturalmente gli ospiti come grandi favoriti, anche se il Lussemburgo ha fatto notizia sabato con una clamorosa vittoria in Irlanda. Considerando che alla prima giornata aveva riposato, ecco che per ora il Lussemburgo è ancora a punteggio pieno, a differenza del Portogallo, che ha vinto contro l’Azerbaigian nella prima giornata e poi ha pareggiato in Serbia (con il discusso gol-non gol di Cristiano Ronaldo) nella seconda giornata. La differenza di valore è comunque netta e di conseguenza stasera Lussemburgo Portogallo dovrebbe ristabilire le gerarchie tra queste due Nazionali: questo almeno è quello che è lecito attendersi, a meno che i padroni di casa riescano a compiere una nuova impresa, che avrebbe davvero il sapore di un miracolo sportivo.

DIRETTA LUSSEMBURGO PORTOGALLO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lussemburgo Portogallo non sarà garantita in Italia e di conseguenza non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video. Il principale riferimento per seguire la partita saranno dunque i siti Internet e i profili social della Fifa, della Uefa e delle due Federazioni nazionali.

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO PORTOGALLO

Nelle probabili formazioni di Lussemburgo Portogallo ci aspettiamo i padroni di casa schierati secondo il modulo 3-4-1-2 che dovrebbe vedere titolare Moris in porta; davanti a lui la retroguardia a tre formata da Jans, Chanot e Mahmutovic; a centrocampo potremmo vedere dal primo minuto O. Thill, C. Martins, Barreiro e M. Martins; infine nel reparto offensivo ecco V. Thill come trequartista alle spalle dei due attaccanti, Rodrigues e Sinani. Dall’altra parte, modulo 4-3-3 per il Portogallo di Fernando Santos, con Lopes estremo difensore e davanti a lui il quartetto formato da Cancelo, Ruben Dias, Fonte e Cedric; a centrocampo dovrebbero essere favoriti Bruno Fernandes, Sergio Oliveira e Danilo, infine in attacco ecco il tridente con Jota, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote fornite dall’agenzia Snai per il pronostico di Lussemburgo Portogallo. Favoriti gli ospiti lusitani, il segno 2 è quotato infatti ad appena 1,13, mentre poi si sale a quota 7,50 per il pareggio (segno X) e fino ad addirittura 22 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria casalinga del Lussemburgo.



