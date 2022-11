DIRETTA/ Maccabi Haifa Benfica video streaming tv: partita inedita in Israele

DIRETTA MACCABI HAIFA BENFICA: IL TESTA A TESTA

La diretta di Maccabi Haifa Benfica è un match del tutto inedito visto che le due squadre non si sono ancora mai affrontate in Israele. Il primo precedente in assoluto è la gara d’andata disputata al Da Luz lo scorso 6 settembre. In quell’occasione le aquile si imposero col risultato finale di 2-0. Dopo 50 minuti di grandissimo equilibrio la squadra lusitana fu in grado di calare un uno-due straordinario con grande protagonista il terzino Grimaldo. Questi mette dentro una bella palla per Rafa Silva che la sblocca, poi lo stesso Grimaldo sigla il raddoppio.

Lo stesso terzino va in scadenza di contratto alla fine della stagione e su di lui c’è il grande interesse della Juventus pronta a fare un sacrificio già nella sessione di riparazione di gennaio. Tornando alla gara ci aspettiamo sicuramente due squadre pronte a lottare su ogni pallone per riuscire a trovare la via della vittoria che potrebbe cambiare anche la stagione sotto diversi punti di vista. (Matteo Fantozzi)

MACCABI HAIFA BENFICA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Maccabi Haifa Benfica sarà riservata questa sera esclusivamente agli abbonati sui canali di Sky Sport, non essendo la partita visibile in chiaro nel martedì di Champions League. Le possibilità per la diretta streaming video di Maccabi Haifa Benfica saranno di conseguenza quelle offerte a pagamento dalle piattaforme Sky Go, Now TV e Infinity +, come per le altre partite odierne in Champions League.

A CACCIA DEI 3 PUNTI

Diretta Maccabi Haifa Benfica, in programma alle ore 21.00 di mercoledì 2 novembre presso lo Stadio Sammy Ofer, sarà una sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2022-2023. C’è ancora molto in ballo nel gruppo H e le due squadre si daranno battaglia per obiettivi importanti.

Reduce dal ko per 7-2 contro il Psg, il Maccabi Haifa ha bisogno di una vittoria per sperare nella qualificazione in Europa League. Gli israeliani sono a quota 3 punti, esattamente come la Juventus, che però è in vantaggio sulla differenza reti. Il Benfica, invece, punta al primo posto: i portoghesi sono a quota 11 punti come il Psg, che resta però in vantaggio sulla differenza reti.

PROBABILI FORMAZIONI MACCABI HAIFA BENFICA

Bakhar e Schmidt alle prese con gli ultimi dubbi da valutare, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Maccabi Haifa Benfica. Partiamo dalla compagine israeliana, schierata con il classico 4-3-3: Cohen, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud, Mohamed, Lavi, Abu Fani, Atzili, Pierrot, Chery. Passiamo adesso alla formazione lusitana, in campo con il consueto 4-2-3-1: Vlachodimos, Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo, Fernandez, Florentino, Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes, Ramos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Benfica favorito sul Maccabi Heifa secondo le principali agenzie di scommesse. Andiamo a scoprire le quote del match grazie ai bookmakers di Eurobet: la vittoria del Maccabi Haifa è a 4,75, il pareggio è quotato 4,25, mentre il successo del Benfica è a 1,65. Andiamo a scoprire adesso le quote sul numero di gol: Over 2,5 a 1,55 e Under 2,5 a 2,30. Molti simili i numeri di Gol e No Gol, rispettivamente 1,60 e 2,20.











