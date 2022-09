Diretta/ Maccabi Haifa PSG streaming video tv: Messi in Israele (Champions)

DIRETTA MACCABI HAIFA PSG: PARTITA SENZA STORIA…

Maccabi Haifa PSG, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21.00 presso il Sammy Ofer Stadium di Haifa, sarà una sfida valida per la 2^ giornata della fase a gironi di Champions League. Arriva Leo Messi in Israele, il Paris Saint Germain ha iniziato col piede giusto il suo cammino battendo 2-1 in casa la Juventus con una doppietta di Mbappé, mentre nella Ligue 1 francese il PSG è partito con 6 vittorie (l’ultima di misura in casa contro il Brest) e un pareggio.

Il Maccabi Haifa è stato sconfitto dal Benfica nel primo match di questa Champions League, con la squadra israeliana pronta a vivere grandi notte europee che mancavano da molto tempo. In campionato il Maccabi è in testa dopo 4 giornate avendo vinto finora tutti i match, unica formazione ancora a punteggio pieno nel torneo israeliano. Questo è il primo confronto in assoluto nelle Coppe Europee tra il Maccabi Haifa e il Paris Saint Germain.

DIRETTA MACCABI HAIFA PSG STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Maccabi Haifa PSG sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder (sul canale 253) per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI MACCABI HAIFA PSG

Le probabili formazioni della diretta Maccabi Haifa PSG, match che andrà in scena al Sammy Ofer Stadium di Haifa. Per il Maccabi Haifa, Barak Bakhar schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cohen; Sundgren, Batubinsika, Seck, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi, Chery; Pierrot, David. Risponderà il PSG allenato da Christophe Galtier con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Mukiele; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Maccabi Haifa PSG, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Maccabi Haifa con il segno 1 viene proposta a una quota di 16.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 8.50, mentre l’eventuale successo del Paris SG, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.14.

