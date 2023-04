Diretta/ Maccabi Milano (risultato finale 85-66) streaming video tv: Sorkin 18 punti

DIRETTA MACCABI MILANO (RISULTATO 85-66): SORKIN 18 PUNTI

Il match tra Maccabi Tel Aviv e Milano termina 85-66. Andiamo a scoprire i realizzatori del match. Maccabi Tel Aviv: Brown 17, Baldwin 15, Martin 8, Sorkin 18, Dibartolomeo 8, Cohen 3, Nebo 8, Colson 8. Milano: Davies 1, Thomas 9, Luwawu-Cabarrot 8, Pangos 5, Baron 4, Melli 5, Napier 15, Shields 14, Hines 5. (agg. Umberto Tessier)

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

BALDWIN 15 PUNTI

Il terzo quarto tra Maccabi Tel Aviv e Milano termina sul 66-56. Andiamo a scoprire i realizzatori del match. Maccabi Tel Aviv: Brown 12, Baldwin 15, Martin 5, Sorkin 16, Dibartolomeo 3, Cohen 3, Nebo 8, Colson 4. Milano: Thomas 9, Luwawu-Cabarrot 8, Pangos 3, Baron 2, Melli 5, Napier 10, Shields 12, Hines 5. (agg. Umberto Tessier)

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

MACCABI MILANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Maccabi Milano viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Maccabi Milano senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

INTERVALLO LUNGO

Maccabi Tel Aviv e Milano vanno all’intervallo lungo sul 53-36. Andiamo a scoprire i realizzatori del match. Maccabi Tel Aviv: Brown 12, Baldwin 8, Martin 2, Sorkin 14, Dibartolomeo 3, Cohen 3, Nebo 5, Colson 4. Milano: Thomas 9, Luwawu-Cabarrot 8, Pangos 3, Baron 2, Melli 2, Napier 2, Shields 8, Hines 2. (agg. Umberto Tessier)

SORKIN 9 PUNTI

Inizia il match tra Maccabi Tel Aviv e Milano. Shields trova la tripla, 6-7. Il primo periodo termina sul 29-21. Andiamo a scoprire i realizzatori del match. Maccabi Tel Aviv: Brown 6, Baldwin 4, Sorkin 9, Cohen 3, Nebo 5, Colson 2. Milano: Thomas 3, Luwawu-Cabarrot 6, Baron 2, Napier 2, Shields 5, Hines 2. (agg. Umberto Tessier)

PALLA A DUE!

Ci siamo: la diretta di Maccabi Milano avrà inizio fra pochissimi minuti con la palla a due a Tel Aviv. Sappiamo benissimo che questa partita profuma di storia, infatti anche solo limitandoci alla Eurolega nella sua versione contemporanea si contano la bellezza di 23 partite disputate dal 2005 in poi, con gli israeliani che sono in vantaggio grazie a quattordici vittorie per il Maccabi Tel Aviv a fronte dei nove successi ottenuti dall’Olimpia Milano. Considerando solo questo lasso di tempo, ecco che i precedenti più significativi sono certamente quelli relativi ai playoff del 2014.

Una serie in cui Milano fu sconfitta per 3-1 dal Maccabi Tel Aviv nonostante il vantaggio del fattore campo, perché gli israeliani vinsero gara-1 in Italia e poi chiusero i conti con i successi in gara-3 e gara-4 a Tel Aviv, dopo che Milano aveva pareggiato i conti vincendo gara-2. Nella scorsa stagione ci furono due vittorie casalinghe in regular season, mentre nella attuale Eurolega il Maccabi espugnò il Forum venendo a vincere ad Assago per 71-77 il 13 dicembre scorso. Adesso però concentriamoci sulla cronaca, perché davvero tutto è pronto per la diretta di Maccabi Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MACCABI MILANO: I PRECEDENTI LEGGENDARI

Cresce l’attesa per la diretta di Maccabi Milano, non si può naturalmente dimenticare che negli anni Ottanta l’Olimpia Milano vinse due edizioni consecutive di quella che era ancora la Coppa dei Campioni di basket e in entrambi i casi fu proprio il Maccabi Tel Aviv la squadra sconfitta in finale. Ci sono dunque ricordi meravigliosi che ci accompagnano verso la partita di stasera, anche se ormai un po’ datati: il primo successo risale al 2 aprile 1987 a Losanna, la Tracer Milano di coach Dan Peterson vinse per 71-69 con Roberto Premier in evidenza grazie a 23 punti.

Fu lui il miglior marcatore dell’Olimpia nella partita che riportò a Milano il titolo europeo dopo circa un ventennio. Per il tris invece si dovrà aspettare un solo anno, anche se nel 1988 erano cambiate diverse cose rispetto alla stagione precedente: Milano aveva in panchina Franco Casalini e la formula prevedeva una Final Four a Gand, in Belgio. In semifinale l’Olimpia vinse 87-82 contro l’Aris Salonicco, poi il 7 aprile si giocò la finalissima, di nuovo contro il Maccabi Tel Aviv e di nuovo con la vittoria di Milano, stavolta per 90-84 e con Bob McAdoo miglior marcatore, con 25 punti all’attivo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MACCABI MILANO: OLIMPIA SENZA SPERANZA?

Maccabi Milano, in diretta dalla Menora Mivtachim Arena naturalmente di Tel Aviv con palla a due alle ore 20.05 italiane di questa sera, giovedì 30 marzo 2023, si gioca per la trentaduesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, il quindicesimo turno del girone di ritorno e quindi il terzultimo della stagione regolare che ha visto la EA7 Emporio Armani Milano protagonista con un andamento a dir poco altalenante, a lungo francamente disastroso ma poi illuminato da una straordinaria rimonta nelle ultime settimane, tanto da rimettere l’Olimpia Milano clamorosamente in corsare la qualificazione ai playoff, garantita naturalmente alle prime otto in classifica al termine della regular season.

La diretta di Maccabi Milano profuma di grande storia del basket europeo e ci offre un curioso incrocio perché due giorni fa gli israeliani del Maccabi Playtika Tel Aviv hanno giocato (e vinto) contro la Virtus Bologna, mentre Milano arriva dalla trasferta sul campo dell’Efes Istanbul, che invece oggi ospita la V Nera e che purtroppo ha rifilato ai lombardi un pesante ko. Inutile stare a fare troppi calcoli o ragionamenti, ancora peggio sarebbe farsi prendere dai rimpianti per quello che è successo nei lunghi mesi difficili vissuti dall’Olimpia Milano in questa Eurolega. Meglio pensare al fascino inossidabile di questa partita, giocandosi al meglio tutte le speranze che solo poche settimane fa sarebbero sembrate impossibili per gli uomini di coach Ettore Messina: che cosa succederà nella diretta di Maccabi Milano?

DIRETTA MACCABI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Maccabi Milano, ci sembra comunque doveroso accennare alla pazza stagione della EA7 Emporio Armani Milano in questa Eurolega. Si cominciò con un illusorio inizio caratterizzato da tre vittorie nelle prime quattro partite, seguito però dalla devastante serie di nove sconfitte consecutive che già in autunno sembravano la fine di ogni speranza. Sotto Natale, tre vittorie consecutive avevano rilanciato speranze tuttavia di nuovo affossate da cinque sconfitte consecutive, quando tutto sembrava finito per l’Olimpia Milano. Il bilancio era 6-15, ora siamo a 14-17: questo naturalmente significa che Milano ha vinto otto delle ultime dieci partite, tornando clamorosamente a sognare in grande anche grazie a uno stato di forma che ben poche altre squadre hanno attualmente in Europa, anche se lo stop a Istanbul sancisce un netto ridimensionamento delle speranze.

Dall’altra parte ci sarà naturalmente il Maccabi Playtika Tel Aviv, che viaggia con un bilancio di 18-13 e quindi naturalmente ha una posizione più favorevole nella caccia a un posto nei playoff, ma vincere può servire per inseguire anche un piazzamento che sia poi il migliore possibile nella griglia della fase ad eliminazione diretta. Gli israeliani stanno facendo bene nell’ultimo periodo ed inoltre sfiorano la perfezione in casa, perché ci sono tredici vittorie su quindici partite per il Maccabi Tel Aviv alla leggendaria Yad-Eliyahu Arena. I numeri però contano relativamente quando si scende in campo per una partita così speciale: cosa ci dirà la diretta di Maccabi Milano?











© RIPRODUZIONE RISERVATA