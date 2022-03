Diretta Maccabi Milano/ Streaming video tv: l’Olimpia va a Tel Aviv! (Eurolega)

DIRETTA MACCABI MILANO: TRASFERTA OSTICA PER L’OLIMPIA!

Maccabi Milano, che sarà diretta dagli arbitri Sasa Pukl, Tomislav Hordov e Saulius Racys, si gioca alle ore 20:o5 di martedì 22 marzo, presso la Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv: siamo nella 31^ giornata di basket Eurolega 2021-2022, e l’Olimpia torna in campo dopo aver saltato il match che avrebbe dovuto giocare contro il Bayern Monaco, rinviato per i casi di positività al Covid tra i tedeschi. Dunque l’ultimo impegno resta la sconfitta del Wizink Center contro il Real Madrid, che ha allontanato Milano dal secondo posto in regular season; comunque poco male, i playoff restano sempre ad un passo.

Attualmente infatti l’Olimpia ha cinque partite di vantaggio sull’Unics Kazan, con cui aveva nettamente perso all’andata ma che è anche attualmente sospeso come le altre due squadre russe; questo sta creando una situazione che è difficile illustrare a meno di considerare ovviamente la classifica senza di loro, che è poi quella che la stessa Eurolega dovrebbe ufficializzare. Vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Maccabi Milano, una partita che l’Olimpia deve comunque vincere; intanto facciamo qualche rapida riflessione sui temi principali legati alla serata della Menora Mivtachim Arena.

DIRETTA MACCABI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Maccabi Milano verrà trasmessa su Sky Sport Uno: sappiamo bene che le partite di Eurolega che riguardano l’Olimpia (e non solo) sono fornite dalla televisione satellitare e dunque, per questo match, l’appuntamento è sul canale 201 del decoder, ovviamente visione riservata agli abbonati che potranno usufruire dell’alternativa con la diretta Maccabi Milano in streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo euroleaguebasketball.net/euroleague, fornirà tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MACCABI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Maccabi Milano è chiaramente importante anche per la squadra israeliana, che quando incrocia l’Olimpia non può fare a meno di ripensare a quella pazza vittoria in gara-1 dei playoff otto anni fa, ideale momento in cui era iniziata la corsa verso l’ultimo titolo di Eurolega. Da allora sono cambiate tante cose, per entrambe le squadre; il Maccabi non è più la corazzata di un tempo (non lo era già allora, a dire il vero) e infatti a oggi sarebbe fuori dai playoff pur potendo comunque qualificarsi anche se le russe dovessero venire reintegrate nella classifica, ma chiaramente avendo più possibilità con le tre squadre fuori dai giochi.

È un Maccabi che ha vinto 12 partite perdendone 14, stesso numero di successi di Fenerbahçe e Bayern Monaco ma avendo giocato una volta in più; siamo alla 31^ giornata e appare subito evidente come manchino delle partite all’appello, questo chiaramente riguarda anche l’Olimpia che, oltre a dover recuperare contro i tedeschi, ha anche saltato quelle contro le russe. Insomma, la situazione di Eurolega in questo momento non è di lettura troppo immediata ma in seguito proveremo a buttarci un occhio; quel che più conta, o che conta e basta diremmo, è che Milano riesca a battere il Maccabi avvicinando in maniera definitiva la qualificazione ai playoff.











