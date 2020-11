Diretta Maccabi Milano/ Streaming video tv: match da vincere per l’Olimpia (Eurolega)

DIRETTA MACCABI MILANO: OCCASIONE PER L’OLIMPIA!

Maccabi Milano, partita diretta dagli arbitri Juan Carlos Garcia, Damir Javor e Mehdi Difallah, si gioca alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv con palla a due alle ore 20:05 – italiane – di giovedì 26 novembre: siamo nell’undicesima giornata di basket Eurolega 2020-2021, e per l’Olimpia questa è una partita importante nell’economia della lotta per i playoff. Rimessasi in corsa con la vittoria sullo Zalgiris, la squadra di Ettore Messina ha adesso un bilancio in positivo (4 vittorie e 3 sconfitte) e deve ancora recuperare tre gare, dunque ha la possibilità concreta di migliorare ancor più la sua classifica posizionandosi nelle prime otto. Questa sera va a giocare sul parquet di un’avversaria in difficoltà, che ha il pieno dei match disputati e ne ha vinti soltanto tre; il Maccabi resta un’istituzione della pallacanestro europea ma da qualche anno sta faticando a trovare il giusto ritmo. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Maccabi Milano; aspettandone la palla a due, proviamo a valutare insieme quali potrebbero essere i temi principali della partita.

DIRETTA MACCABI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Maccabi Milano, a meno che non ci siano variazioni di palinsesto all’ultimo momento (nel caso, bisognerà controllare su Eurosport 2): tutte le partite di Eurolega sono fornite, come sappiamo, dalla piattaforma Eurosport Player che ne garantisce la visione in diretta streaming video ai suoi abbonati. Ricordiamo anche l’appuntamento con il sito ufficiale www.euroleague.net, dove consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori e delle squadre e la classifica del girone di Eurolega.

DIRETTA MACCABI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Maccabi Milano rappresenta quindi una bella occasione per l’Olimpia che, approfittando delle difficoltà di una squadra che ha vinto solo una delle ultime cinque partite di Eurolega, potrebbe prendersi una vittoria esterna di importanza capitale. I recuperi attendono, nel frattempo Messina vuole provare a rientrare in zona playoff lanciando un chiaro segnale alle sue avversarie; questa stagione si sta rivelando strana perché alcune delle big hanno già perso punti importanti lungo la via, questo significa che c’è spazio per inserirsi ma anche che alcune sorprese stanno vincendo più di quanto contemplato, rendendo più difficile il compito. Ad ogni modo Milano ha il grande vantaggio di doversi preoccupare, almeno sulla carta, solo dell’Eurolega: in campionato vola, ha sempre vinto e dopo aver battuto Venezia al Forum ha preso un bel margine su tutte le rivali in chiave primo posto. Andare a giocare a Tel Aviv è sempre difficile, ma quest’anno non ci sarà la grande atmosfera sugli spalti (purtroppo) e anche questo potrebbe essere un punto a favore di Milano. Per il resto, si tratta solo di aspettare che si giochi per valutare quello che succederà sul parquet della Menora Mivtachim Arena.

