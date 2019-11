Diretta Maccabi Rishon Virtus Bologna/ Streaming video tv: trasferta in Eurocup

Maccabi Rishon Virtus Bologna, alle ore 18:30 (italiane) di mercoledì 13 novembre, è valida per la settima giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2019-2020: alla Maccabi Sports Hall la Segafredo va a caccia della terza vittoria consecutiva che sarebbe anche la sesta in un girone che ormai sembra essere superato. Primo posto insieme al Promitheas, che resta l’unica squadra in grado di battere le V nere in questa stagione; le quattro gare di vantaggio su Ulm e lo stesso Rishon fanno di Bologna una realtà ormai qualificata al prossimo turno, aritmeticamente serve ancora una vittoria ma è ormai logico aspettarsi che il primo obiettivo stagionale sia archiviato. Naturalmente Sasha Djordjevic, uno che in carriera non si è mai accontentato, sa bene che vincere aiuta a vincere; inoltre la Virtus vuole chiudere questa prima fase al primo posto, in modo da avere sulla carta un cammino più abbordabile nel prossimo turno. Per questo nella diretta di Maccabi Rishon Virtus Bologna ci aspettiamo le V nere in campo con il solito atteggiamento; aspettando la palla a due di questa partita possiamo intanto valutarne alcuni dei temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Maccabi Rishon Virtus Bologna non dovrebbe essere trasmessa sui canali del nostro Paese, salvo variazioni di palinsesto; dunque come sempre abbiamo l’appuntamento classico, vale a dire che i clienti della piattaforma Eurosport Player potranno invece seguire questa partita di Eurocup in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre sul sito www.eurocupbasketball.com troverete le informazioni utili, consultabili liberamente, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA MACCABI RISHON VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Come già detto, entrando in Maccabi Rishon Virtus Bologna la Segafredo ha perso soltanto una partita nella sua trionfale stagione: quella contro il Promitheas. In campionato il record è 8-0: la sfida storica contro Treviso è stata vinta non senza fatica, in questo modo è stato confermato il +4 su Brindisi in classifica e nel prossimo turno, che vedrà le V nere andare all’Allianz Dome per sfidare Trieste, saranno proprio i pugliesi ad affrontare il turno di riposo, dunque Bologna potrà anche allungare momentaneamente nella graduatoria di Serie A1. Naturalmente sarà interessante valutare come reagirà la squadra alle prime, eventuali difficoltà; per il momento però le cose stanno andando alla grande e, man mano che passano le settimane, la Virtus si propone come reale e concreta favorita per lo scudetto. Non solo: in Eurocup la vittoria in rimonta contro il Ratiopharm Ulm ci ha detto di una squadra che ha voglia di lottare su tutti i palloni e non lasciare nulla di intentato, un aspetto questo che non può che far piacere a Djordjevic che anche stasera andrà a caccia di un’importante vittoria esterna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA