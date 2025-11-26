Diretta Maccabi Tel Aviv Milano streaming video tv: orario e risultato live della partita nella Eurolega di basket, oggi mercoledì 26 novembre 2025

MACCABI TEL AVIV MILANO (RISULTATO LIVE 25-27): INIZIANO MEGLIO I BIANCOROSSI

La palla a due è conquistata da Booker che dà il via al match che si apre con i primi punti per Milano con Shields. La risposta del Maccabi è affidata ad una tripla di Walker che accorcia le distanze. Gli ospiti iniziano molto bene con un 6 su 6 dal campo che manda il risultato sul 8-14.

Milano prende in mano la partita e trova dieci punti di vantaggio a metà del primo quarto obbligando Kattash a chiamare il timeout. Il rientro in campo vede un Maccabi diverso e trascinato da uno scatenato Walker che segna dieci punti e accorcia fino al 17-21. Il primo quarto di Poeta da head coach di Milano si chiude con un 25-27 e una partita ancora totalmente aperta. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA MACCABI TEL AVIV MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE

Ci sono naturalmente tanti ricordi leggendari che ci accompagnano verso la diretta Maccabi Tel Aviv Milano, la citazione è sempre obbligatoria per le due finali di Coppa dei Campioni consecutive che nel 1987 e nel 1988 consegnarono il titolo europeo sempre all’Olimpia, allenata il primo anno da Dan Peterson e dodici mesi più tardi da Franco Casalini. Negli ultimi 20 anni i confronti sono invece 28 e qui è il Maccabi Tel Aviv a comandare con diciassette vittorie a fronte di undici successi per Milano, che però l’anno scorso si era presa la splendida soddisfazione di battere gli storici rivali in entrambe le partite di Eurolega.

L’Olimpia infatti vinse per 98-86 a Milano l’andata il 21 novembre 2024, praticamente un anno fa esatto, per poi concedere il bis al ritorno, in questo caso con un fantastico e nettissimo 74-107 nella partita giocata il 9 gennaio scorso. Insomma, i ricordi sono di certo globalmente felici per l’Olimpia, adesso però conta solo quello che accadrà fra pochissimo da Belgrado durante la diretta Maccabi Tel Aviv Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MACCABI TEL AVIV MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Sky Sport, tramite i propri canali per la diretta Maccabi Tel Aviv Milano in tv, oppure i servizi per la diretta streaming video, sarà il solito riferimento per seguire la sfida di Eurolega.

ANCORA CONTRO UN’ISRAELIANA

Incroci curiosi in questi giorni nel calendario della Eurolega, siamo giunti alla tredicesima giornata e ci attende la diretta Maccabi Tel Aviv Milano alle ore 18.00 di oggi, mercoledì 26 novembre 2025, dalla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado che è ancora la “casa” sportiva della leggendaria società israeliana.

Meno di una settimana fa, la EA7 Emporio Armani Milano aveva giocato e perso contro l’altra formazione di Tel Aviv impegnata in Eurolega, cioè l’Hapoel, mentre il Maccabi Rapyd Tel Aviv arriva a sua volta da una sconfitta contro l’altra formazione italiana di Eurolega, cioè naturalmente il ko di venerdì scorso a Bologna contro la Virtus.

Insomma, ci sarà una comune volontà di riscatto e l’Olimpia Milano potrebbe provare ad approfittare delle insolite difficoltà della squadra che di solito è il punto di riferimento indiscusso quando si parla di basket in Israele, mentre curiosamente il Maccabi in questa stagione è ultimo e abbiamo invece in vetta alla classifica proprio l’Hapoel, reduce dal colpo al Forum.

Ecco allora che il Maccabi avrebbe estremo bisogno di invertire la tendenza, ma di fronte avrà Milano con il suo esatto 50% di vittorie (6-6), che nella prima di Peppe Poeta come capo allenatore cerca un successo per entrare nella zona più intrigante di una classifica in ogni caso ancora cortissima. Forse quindi la cosa migliore è non fare calcoli e prepararci a vivere tutte le emozioni della diretta Maccabi Tel Aviv Milano…

DIRETTA MACCABI TEL AVIV MILANO: PER APPROFITTARE DEI PROBLEMI ALTRUI

Approfittare dei problemi altrui: magari non suona benissimo, ma nello sport ovviamente è la normalità e questo dovrà fare l’Olimpia nella diretta Maccabi Tel Aviv Milano. Non capita molto spesso di incrociare una delle squadre più prestigiose nel panorama del basket internazionale con solo il 25% di vittorie, per di più il Maccabi nelle ultime sei partite giocate ha raccolto appena un successo, per cui possiamo parlare di un trend in calendo dopo un inizio già poco esaltante. Forse pesa la lontananza perenne da casa, che però non sta affanno condizionando la rivelazione Hapoel, attenzione però a un Maccabi che sa di avere la necessità di ripartire velocemente.

Per l’Olimpia invece possiamo certamente parlare di un cammino in crescendo, anche se la sconfitta di settimana scorsa ha spezzato una splendida serie di quattro successi consecutivi, fra i quali naturalmente spiccavano il blitz in casa Efes dopo due tempi supplementari e la vittoria per un punto contro l’Olympiakos. Milano sa lottare e questa è una splendida notizia, pensando anche ad alcune vittorie sfumate invece sul filo di lana nella passata stagione, tutti gli orizzonti sono aperti e anche per questo una vittoria nella diretta Maccabi Tel Aviv Milano assumerebbe ancora maggiore rilievo.