Diretta/ Maccabi Tel Aviv Villarreal (Europa League) streaming: spagnoli sul velluto

Maccabi Tel Aviv Villarreal, in diretta dal Bloomfield Stadium di Tel Aviv in programma giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Finora spagnoli sul velluto nel cammino nel girone, 9 punti, 12 gol fatti e 4 subiti in 3 partite, all’andata all’Estadio de la Ceramica è arrivato un secco 4-0 agli israeliani del Submarino Amarillo, che sembra nettamente superiore rispetto alle altre squadre del girone. Vincere anche a Tel Aviv significherebbe prendersi non solo la qualificazione ma anche il primo posto anticipatamente, gli spagnoli ci tengono e proveranno a chiudere i conti dopo l’1-1 in campionato contro il Real Madrid, con un rigore di Gerard Moreno che ha permesso al Villarreal di mantenere il terzo posto tenendo il Real a -2. Il Maccabi con 6 punti nel girone deve comunque guadagnarsi la qualificazione ai sedicesimi, avendo già battuto le altre due avversarie, i turchi del Sivasspor e gli azeri del Qarabag. Nel campionato israeliano il Maccabi Tel Aviv ha battuto l’Hapoel Hadera, risalendo in classifica dopo un inizio a rilento.

Ricordiamo che la diretta tv di Maccabi Tel Aviv Villarreal sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Europa League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

Le probabili formazioni di Maccabi Tel Aviv Villarreal, sfida che andrà in scena presso il Bloomfield Stadium di Tel Aviv. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Georgios Donis con un 3-4-3: Tenenbaum; Hernandez, Tibi, Yeini; Kandil, Glazer, Peretz, Davidzada; Biton, Shechter, Cohen. Gli ospiti guidati in panchina da Unay Emery schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Rulli; Pena, Mori, Torres, Pedraza; Iborra, Trigueros, Costa; Chukwueze, Bacca, Kubo.

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Maccabi Tel Aviv Villarreal secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa israeliani partono sfavoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 4.00, mentre poi si sale a quota 3.60 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 1.85 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione spagnola.



