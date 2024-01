DIRETTA MACCABI VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: la serie delle V nere! (Eurolega, oggi 10 gennaio 2024)

DIRETTA MACCABI VIRTUS BOLOGNA: LA SERIE

Approcciandoci alla diretta di Maccabi Virtus Bologna possiamo dire che le vittorie consecutive con cui la Segafredo arriva a questa partita sono tre (contando solo l’Eurolega), ma bisogna anche parlare di come la squadra di Luca Banchi sia in realtà riuscita a vincere sette delle ultime otto partite. Abbiamo detto che il bilancio della Virtus Bologna è di 14 vittorie e 5 sconfitte; il 30 novembre, dopo essere stata rimontata e sconfitta dal Bayern Monaco, la Segafredo era 7-4 con un record comunque positivo e buone sensazioni, ma poi è arrivato dicembre e la squadra ha letteralmente preso il volo.

La rimonta straordinaria contro il Barcellona ha dato il la; in seguito la Virtus Bologna ha vinto altre tre gare contro Maccabi (100-90), il caldissimo Baskonia e l’Olympiacos con altra rimonta e finale in volata. Il 21 dicembre ecco lo stop sul parquet di Valencia; solo un incidente di percorso, perché poi sono arrivate le vittorie contro Partizan (splendida, in una Stark Arena ribollente), Bayern e Alba Berlino. Arrivare direttamente ai quarti di finale di Eurolega per questa squadra rappresenta tutt’altro che un’utopia, vedremo però chiaramente quale sarà il responso delle prossime giornate di una competizione che sta facendo sognare le V nere. (agg. di Claudio Franceschini)

MACCABI VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Maccabi Virtus Bologna sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PLAY IN ALLA PORTATA!

Maccabi Virtus Bologna, in diretta dalla Aleksandar Nikolic Hall di Tel Aviv, si gioca alle ore 21:00 (italiane) di mercoledì 10 gennaio per la 20^ giornata di basket Eurolega 2023-2024. Continua la grande corsa della Segafredo verso il play in: la Virtus Bologna ha battuto anche l’Alba Berlino e sono ormai in grande striscia, continuano a occupare la seconda posizione solitaria (alle spalle del Real Madrid), e salvo clamorosi crolli, dovrebbero ormai aver conquistato il pass per il turno di spareggio, anche se a questo punto è chiaro che andare direttamente al playoff (i quarti di finale) sia più che una possibilità.

È una Virtus Bologna che soprattutto in Eurolega ha cambiato passo, dimostrando come la corsa in campo internazionale sia stata considerata prioritaria sin da subito; il punto è che poi le V nere hanno confermato sul parquet i loro desiderata e adesso sono una delle squadre più difficili da affrontare, anche per un Maccabi che occupa la settima posizione in classifica e dunque per il momento sta difendendo la sua qualificazione al play in. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Maccabi Virtus Bologna, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata della Aleksandar Nikolic Hall.

DIRETTA MACCABI VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Vincere a Tel Aviv nella diretta di Maccabi Virtus Bologna significherebbe per la Segafredo avvicinare ancor più il play in di Eurolega: mancano ancora 15 giornate da disputare nella regular season e tutto può ancora succedere, aritmeticamente l’ultima in classifica potrebbe arrivare al primo posto e questo ci dice tanto, ma lo fa anche il 14-5 di record con cui la Virtus Bologna arriva alla Aleksandar Nikolic Hall, e il modo in cui la squadra di Luca Banchi ha vinto parecchie partite stagionali, con grandi rimonte (su tutte quella contro il Barcellona) e i giri del motore aumentati nel secondo tempo.

È ormai una Virtus Bologna totalmente consapevole dei propri mezzi; se vogliamo ora il punto di domanda sarà valutare se i nuovi innesti possano in qualche modo portare qualche crepa in un roster che gira a mille (può anche succedere questo), in termini di rotazioni bisognerà certamente trovare la quadra ma la base di partenza è solidissima, i risultati del campo ci dicono che la Segafredo è davvero pronta anche a giocarsi la vittoria in regular season (il Real Madrid potrebbe sempre calare) e allora attenzione, perché quest’anno i tifosi della V nera potrebbero togliersi parecchie soddisfazioni anche in campo internazionale…











