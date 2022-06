Diretta Macedonia del Nord Georgia/ Streaming video tv: volo ospite (Nations League)

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD GEORGIA: GLI OSPITI VOLANO!

Macedonia del Nord Georgia, che viene diretta dall’arbitro israeliano Roi Reinshreiber, si gioca all’Arena Nazionale Tose Proeski di Skopje: alle ore 20:45 di giovedì 9 giugno vivremo la partita valida per la terza giornata di Nations League 2022-2023. Siamo nella Lega C e questo è il gruppo 4: è sorprendente vedere la Georgia in testa alla classifica, ma la ex repubblica sovietica fino a questo momento ha davvero dominato la scena prendendosi un poker contro Gibilterra e poi, soprattutto, andando a segnare cinque gol sul campo della Bulgaria.

Diretta/ Portogallo Repubblica Ceca streaming video: per il primato (Nations League)

Georgia dunque a punteggio pieno, e che adesso vuole confermarsi per avvicinare sensibilmente la promozione in Lega B per crescere ancora: la Macedonia del Nord si è rifatta vincendo in trasferta contro Gibilterra, all’esordio invece era stata fermata dalla Bulgaria e dunque insegue la capolista con 2 punti di distanza, potendo arrivare al sorpasso questa sera. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Macedonia del Nord Georgia; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche utile valutazione sulle scelte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Svizzera Spagna streaming video e tv: a caccia di conferme (Nations League)

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD GEORGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Macedonia del Nord Georgia non è una di quelle che sono trasmesse sui canali della nostra televisione: come sappiamo la Nations League va in onda sul satellite o su Mediaset, ma si tratta delle partite della Lega A e dunque non ci saranno immagini per Macedonia Nord Georgia nemmeno in diretta streaming video. Per avere informazioni utili il consiglio è comunque quello di consultare il sito ufficiale della Uefa (www.uefa.com) e le relative pagine presenti sui social network, in particolar modo gli account Facebook e Instagram.

Diretta/ Svezia Serbia streaming video tv: dopo la falsa partenza (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD GEORGIA

Per la diretta Macedonia del Nord Georgia Blagoja Milevski potrebbe cambiare due interpreti rispetto a domenica: il portiere, con Dimitrievski che insidia Dejan Iliev e tornerebbe titolare, e Ristevski che può giocare al centro della difesa insieme a Musliu. Per il resto sembra tutto confermato: Todoroski e Alioski sugli esterni come terzini, Nikolov e Elmas davanti a loro per fare i laterali alti e la coppia centrale formata da Bardhi e Spirovski. In avanti invece dovremmo vedere Trajkovski, giustiziere dell’Italia, in tandem con Milan Ristovski, senza particolari sorprese.

Conferme anche per la Georgia di Willy Sagnol: il 3-4-2-1 dell’ex Bayern Monaco e nazionale francese prevede Giorgi Loria tra i pali con una difesa formata da Kvirkvelia, Kashia e Khocholava, sugli esterni partendo dal centrocampo agiscono invece Kakabadze e Azarovi mentre a fare reparto nella zona mediana del campo dovrebbero essere Aburjania e Kvekveskiri. I due trequartisti e la prima punta sono andati tutti a segno in Bulgaria, e saranno nuovamente in campo: si tratta di Kvaratskhelia e Davitashvili che agiscono a supporto di Zivzivadze.

QUOTE E PRONOSTICO

Studiamo adesso le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Macedonia del Nord Georgia, la partita valida per la Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore che equivale a 2,25 volte quanto messo sul piatto; con il pareggio, ipotesi identificata dal segno X, andreste a guadagnare 3,05 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della nazionale ospite, la vostra vincita sarebbe corrispondente a 3,35 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA