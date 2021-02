Diretta Macedonia del Nord Italia/ Streaming video tv: si chiudono le qualificazioni

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD ITALIA: SI CHIUDONO LE QUALIFICAZIONI

Macedonia del Nord Italia è in diretta dalla Molot Sports Hall di Perm, alle ore 13:00 italiane di domenica 21 febbraio: con questa partita, la terza in quattro giorni per la nostra nazionale, si chiude il gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2022 di basket almeno per quanto riguarda gli azzurri, visto che poco dopo si giocherà un’altra partita e domani avremo la definitiva coda di questo impegno. Siamo dunque nella bolla di Perm, ancora una volta la finestra delle qualificazioni viene circoscritta a una sola arena per le misure sanitarie anti-Coronavirus;

Per l’Italia è stato un tour de force a causa di quanto era accaduto lo scorso novembre, vale a dire il rinvio della partita contro i macedoni a causa di un focolaio Covid che era scoppiato all’interno del gruppo balcanico. Dovendo recuperare la partita, la FIBA ha giustamente pensato di sfruttare queste gare di febbraio per aggiungere dei match, tra i quali quello che la Macedonia del Nord giocherà domani contro l’Estonia; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Macedonia del Nord Italia, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo cominciare a definire alcuni dei temi principali che sono legati all’impegno.

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Macedonia del Nord Italia sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque rappresenterà un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati Sky che potranno seguire questa partita come già le altre delle qualificazioni agli Europei 2022. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore sarà disponibile l’applicazione Sky Go, fornita dall’emittente senza costi aggiuntivi, per avere accesso alle immagini del match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Macedonia del Nord Italia chiude allora il girone delle qualificazioni agli Europei 2022 di basket: per noi queste sei partite sono state una pura formalità, e la cosa non riguarda il valore degli avversari che anzi ci hanno dato filo da torcere, quanto il fatto che il regolamento FIBA prevedeva che anche le nazionali ospitanti uno dei gironi della fase finale prendessero parte all’appuntamento. Qualificate di diritto (e non poteva che essere altrimenti), hanno comunque dovuto giocare: una situazione comunque positiva per l’Italia, che come le altre squadre si è messa in ritmo giocando partite comunque vere (le avversarie si dovevano giocare l’accesso alla fase finale) ma senza l’assillo della vittoria a tutti i costi. In questo modo Meo Sacchetti ha potuto sperimentare qualche giocatore che potrebbe essere valutato non solo in chiave di questi Europei ma anche e soprattutto per il preolimpico, il grande appuntamento che attende l’Italia; la speranza è quella di chiudere bene le qualificazioni contro la Macedonia del Nord, dovesse arrivare una sconfitta non sarebbe certamente un dramma ma si va sempre e comunque in campo per vincere, e riuscire a farlo aiuta a instillare la mentalità vincente nel gruppo…



