Diretta Macedonia del Nord Malta/ Streaming video tv: nel girone azzurro (Euro 2024)

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD MALTA: MACEDONI FAVORITI!

Macedonia del Nord Malta, diretta dall’arbitro estone Kristo Tohver presso lo Stadio National Arena Todor Proeski della capitale macedone Skopje, si giocherà alle ore 20.45 di questa sera, giovedì 23 marzo 2023 per il girone C delle qualificazioni a Euro 2024, che è pure quello dell’Italia. Dovremo seguire quindi con curiosità l’esito di questa partita, anche se naturalmente gli Azzurri e l’Inghilterra sono nettamente le due Nazionali favorite per prendersi i due posti disponibili per la fase finale degli Europei 2024, nonostante la Macedonia del Nord richiami alla memoria il flop della eliminazione ai playoff delle qualificazioni ai Mondiali.

Insomma, la diretta di Macedonia del Nord Malta proporrà almeno una formazione di buon livello, anche se francamente sembra difficile pensare che i balcanici possano lottare per le prime due posizioni sulla lunghezza dell’intero girone. Scenario ancora meno ipotizzabile per Malta, che onestamente dovrebbe essere l’anello debole del girone, completato dall’Ucraina come quinta squadra, però siamo curiosi di scoprire se Malta farà progressi sotto la guida del nuovo c.t. italiano Michele Marcolini. Questi sono i temi d’interesse, cosa ci dirà la diretta di Macedonia del Nord Malta?

MACEDONIA DEL NORD MALTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Macedonia del Nord Malta, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere garantita da canali della televisione italiana e non sarà disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video di Macedonia del Nord Malta, ma naturalmente un punto di riferimento sarà il sito della Uefa (www.uefa.com), nella sua sezione sulle qualificazioni agli Europei 2024.

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD MALTA

Scopriamo pure qualcosa in più sulle probabili formazioni per la diretta di Macedonia del Nord Malta. L’allenatore dei padroni di casa, Blagoja Milevski, dovrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1. In porta ecco Dimitrievski; davanti a lui una linea difensiva comandata da Musliu in coppia con Ristevski, mentre sulle corsie laterali possono agire Ristovski a destra e Alioski sull’altro versante. In mezzo al campo avremo in mediana Atanasov e con lui Spirovski che almeno sulla carta è favorito rispetto alla concorrenza di Elezi e Babunski. Nel reparto avanzato ecco poi Doriev sulla fascia destra, Elmas dovrebbe invece partire largo a sinistra lasciando a Bardhi il posto da trequartista in zona centrale; la prima punta è infine Nestorovski, che è tornato tra i convocati della sua nazionale.

Il nuovo c.t. di Malta invece è Michele Marcolini, che potrebbe confermare almeno per il momento il modulo 3-4-2-1; potremmo vedere una linea difensiva con Pepe, Apap e Borg a protezione del portiere Bonello, poi due esterni che otrebbero essere Mbong a destra e Camenzuli sull’altro versante. In mediana spazio per Guillaumier e Kristensen, in vantaggio su Pisani e Vella; poi ecco i due trequartisti, i nomi possono essere quelli di Teuma e Jodi Jones che devono vincere la concorrenza di Gambin e Paul Mbong. A fare il centravanti, Satariano in ballottaggio con Montebello e Nwoko.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Macedonia del Nord Malta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sulla carta dovrebbero essere nettamente favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato a 1,38, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di segno X per il pareggio, infine la vittoria esterna di Malta varrebbe ben 8,25 volte la posta in palio per chi avrà scommesso naturalmente sul segno 2.

