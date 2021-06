DIRETTA/ Macedonia del Nord Olanda video streaming tv: ci sono 4 precedenti ufficiali

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD OLANDA: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Macedonia del Nord Olanda, bisogna naturalmente considerare il fatto che stiamo parlando di due Nazionali con storia e tradizione completamente differenti – non solo perché la Macedonia del Nord è indipendente solo dalla fine della Jugoslavia unita, ma anche perché in questi 30 anni circa raramente ha lasciato il segno. Si contano comunque ben quattro precedenti ufficiali, perché Macedonia e Olanda sono state inserite nello stesso girone di qualificazione sia per i Mondiali 2006 sia per quelli del 2010. Nel primo caso, ci sorprende annotare due pareggi, con la Macedonia che seppe bloccare l’Olanda sia all’andata in casa (2-2) sia al ritorno in Olanda (0-0). Passando invece al ciclo successivo, ecco due vittorie dell’Olanda, che si impose per 1-2 in trasferta e poi con un netto 4-0 casalingo. In totale dunque si contano due vittorie e altrettanti pareggi su quattro partite, con otto reti segnate dall’Olanda e tre dalla Macedonia, che di conseguenza possiamo dire che regga il confronto dignitosamente. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD OLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Macedonia del Nord Olanda, e vale per tutte le partite degli Europei 2020, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky che si occupa dell’intera programmazione del torneo, dunque gli abbonati avranno accesso alle immagini attraverso il loro decoder e, in assenza di un televisore, potranno seguire il match anche grazie al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

MACEDONIA DEL NORD OLANDA: PASSERELLA FINALE DELLA FASE A GIRONI DI EURO 2020

Macedonia del Nord Olanda, in diretta lunedì 21 giugno 2021 alle ore 18.00 presso la Johan Crujff Arena di Amsterdam, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2020. Testacoda finale nel girone con macedoni e olandesi che hanno poco da chiedere a questa partita. Dopo due sconfitte, comunque più che onorevoli considerando che la Macedonia del Nord era al suo esordio assoluto in un grande torneo per Nazionali, gli uomini di Aliovski hanno abbandonato anticipatamente le speranze di qualificazione agli ottavi di finale, visto che anche in caso di possibilità di vittoria, avrebbero lo scontro diretto sfavorevole sia con l’Ucraina sia con l’Austria. L’Olanda per lo stesso motivo con due vittorie nella fase iniziale del suo cammini si è presa la qualificazione agli ottavi di finale e il primo posto: nonostante qualche svarione in difesa nella prima partita contro l’Ucraina, gli Orange hanno confermato di essere una formazione fresca, giovane e ad alta vocazione spettacolare, una potenziale mina vagante appena alle spalle delle favorite per la conquista di questo Europeo: la spinta del pubblico di Amsterdam è stata sicuramente utile a Depay e compagni per acquisire più fiducia.

EURO 2020, PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD OLANDA

Le probabili formazioni della sfida tra Macedonia del Nord e Olanda presso la Johann. Crujff Arena di Amsterdam. I macedoni allenati da Igor Angelovski scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Ademi, Nikolov, Bardi; Elmas, Pandev, Trajkovski. Risponderà la formazione olandese guidata in panchina da Frank De Boer con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Depay, Weghorst.

MACEDONIA DEL NORD OLANDA: QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Macedonia del Nord Olanda possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai per questa sfida di Euro 2020: vale 11,00 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale nordica, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 6,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione dei belgi, porta in dote una vincita corrispondente a 1,27 volte la cifra investita con questo bookmaker.



