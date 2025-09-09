Tutte le informazioni sulla diretta Macedonia Italia, la situazione delle squadre, come vedere la partita, le probabili formazioni e il pronostico finale

DIRETTA MACEDONIA ITALIA U21 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci sarà il fascino della prima volta assoluta nella diretta Macedonia Italia U21, perché le Nazionali Under 21 di questi due Paesi non si erano mai affrontate prima di oggi. Volendo fare un confronto testa a testa sulle rose a disposizione dei due c.t. Goran Stanic e Silvio Baldini, possiamo notare che il sito specializzato Transfermarkt descrive una differenza molto netta.

Il valore di mercato dei ragazzi della Macedonia Under 21 è infatti pari a 3,25 milioni di euro complessivi e 135.000 euro di media per ogni singolo calciatore. Musica ben diversa invece per l’Italia Under 21, perché la rosa degli Azzurrini vale ben 78,40 milioni nel suo complesso e quindi 3,27 milioni di media a testa per ogni calciatore. Insomma, un giocatore dell’Italia U21 vale in media come tutta la Macedonia U21 messa insieme: sulla carta non ci dovrebbe essere storia, ma il calcio spesso regala colpi di scena e allora guai a sottovalutare la diretta Macedonia Italia U21, che ormai sta per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Macedonia Italia U21, dove seguire la partita

A differenza delle altre selezioni giovanili la diretta Macedonia Italia Under 21 sarà visibile da tutti gli interessati che potranno seguire le gesta dei giovani azzurri visto che dalle 18.15 verrà trasmessa in chiaro tramite Rai 2, canale 2 del digitale terrestre, e di conseguenza anche in streaming sul sito o sull’applicazione di RaiPlay. DIRETTA MACEDONIA ITALIA U21 SU RAIPLAY

Diretta Macedonia Italia U21, Baldini cerca il secondo successo

In attesa del weekend in cui tornerà la Serie A tutte le selezioni azzurre scendono in campo per i loro impegni e per questo al Milosevski Stadium di Bitola andrà in scena la diretta Macedonia Italia Under 21 valida per il torneo di qualificazione al campionato europeo in programma il prossimo anno nel 2027.

Gli azzurri arrivano dopo una vittoria 2-1 con il Montenegro sofferta più del previsto ma possono contare su una squadra ricca di talento e di giocatori che si conoscono e giocano insieme ormai da diverso tempo, mentre gli avversari vorranno riuscire a rendere più difficile il percorso della nostra Nazionale come era riuscito alla prima squadra nel percorso di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar.

Diretta Macedonia Italia U21, probabili scelte dei tecnici

Gli uomini in campo nella diretta Macedonia Italia Under 20 non dovrebbero essere troppo diversi da quelli visti nella prima partita, ma qualche cambio Silvio Baldini dovrebbe farlo, pur rimanendo fedele al 4-3-3, il portiere sarà Mascardi, la difesa vedrà i compagni di squadra Palestra e Idrissi come terzini con Marianucci e Chiarodia al centro, Pisilli, Lipani e Ndour formeranno il centrocampo mentre in attacco ci si affiderà a Fini, Raimondo e Koleosho.

La risposta di Goran Staic prevede uno schieramento a 3-5-2 con Djekov in porta, Dzhekov, Meliqi e Dailoski come difensori, Danev, Hamza, Nikolovski, Angelov e Stojanov i centrocampi e Gastarov con Trajkov come attaccanti.

Diretta Macedonia Italia, pronostico finale

Alla fine della diretta Macedonia Italia Under 20 la vittoria degli azzurri è il risultato più probabile e facile da vedere vista la netta superiorità dei giocatori in campo o a disposizione del CT rispetto a quelli che possono essere schierati dal tecnico avversario, e soprattutto per l’abitudine della squadra nel giocare insieme in partite importanti.

Il risultato poi potrebbe anche essere di più gol di scarto anche se la Nazionale azzurra ha mostrato alcune incertezze nella prima partita che l’ex allenatore del Pescara dovrà riuscire a sistemare prima dei big match importanti per la qualificazione.