Diretta Macerata Bergamo/ Streaming video tv: obiettivi opposti, volley

Macerata Bergamo, in diretta dal Banca Macerata Forum naturalmente della città marchigiana, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, domenica 27 novembre 2022, e sarà il posticipo televisivo per la nona giornata della Serie A1 di volley femminile, il massimo campionato di pallavolo che è cominciato da poco più di un mese, cioè subito dopo i Mondiali che hanno dato il terzo posto e la medaglia di bronzo all’Italia. Nel frattempo però la Serie A1 ha già macinato molte giornate tanto che la classifica fornisce indicazioni che possiamo ormai definire chiarissime. Possiamo allora dire che la diretta di Macerata Bergamo metterà di fronte due formazioni con obiettivi di classifica già molto diversi.

Cbf Balducci Hr Macerata e Volley Bergamo 1991 daranno quindi vita a un match che sulla carta vede ampiamente favorite le ospiti lombarde, che infatti sono seste a quota 13 punti in classifica e vogliono naturalmente consolidarsi in zona playoff, mentre le padrone di casa marchigiane sono penultima con appena 3 punti e di conseguenza il loro unico obiettivo stagionale sarà quello di lottare per la salvezza, traguardo per il quale ogni punto a fine campionato potrebbe rivelarsi fondamentale. Non serve aggiungere altro: siamo davvero curiosi di scoprire come andrà la diretta di Macerata Bergamo…

MACERATA BERGAMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Macerata Bergamo sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Arena, il numero 204 della piattaforma. Di conseguenza, la diretta streaming video di Macerata Bergamo sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione del noto servizio Sky Go, ma sempre riservato agli abbonati.

DIRETTA MACERATA BERGAMO: IL CONTESTO

La diretta di Macerata Bergamo vedrà le marchigiane andare a caccia della seconda vittoria del loro campionato, per spezzare una serie di sconfitte consecutive che comincia ad essere davvero pesante per la Cbf Balducci Hr Macerata, dal momento che quell’isolato successo risale alla seconda giornata, un bel 3-1 casalingo contro Perugia che aveva forse illuso Macerata di poter pensare a qualcosa in più rispetto alla pura lotta salvezza, speranza però poi annullata da ben sei sconfitte consecutive, che ci hanno detto come le marchigiane debbano lottare per la sopravvivenza in Serie A1.

Il Volley Bergamo 1991 sta invece avendo il rendimento di una squadra che può sperare di raggiungere i playoff, anche se le posizioni di vertice restano piuttosto lontane. Si contano per le orobiche quattro vittorie e altrettante sconfitte, ma la notizia migliore per Bergamo è che adesso c’è aperta una striscia di tre successi consecutivi, contro Busto Arsizio, Perugia e Vallefoglia. Il calendario sta dando una mano in questo periodo e c’è sicuramente la possibilità di calare il poker se Bergamo riuscirà a rispettare il pronostico sulla carta: se andrà veramente così, sarà il campo a dirlo stasera…

