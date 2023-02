Diretta Macerata Monza/ Streaming video Rai: una partita scontata? (volley Serie A1)

DIRETTA MACERATA MONZA: OBIETTIVI OPPOSTI!

Macerata Monza è in diretta dal Banca Macerata Forum, alle ore 20:30 di sabato 11 febbraio: si gioca per la 18^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023,quinta di ritorno per la pallavolo femminile. È un match che sulla carta appare scontato: Monza naviga al terzo posto in classifica con 13 vittorie e 4 sconfitte, nell’ultima giornata ha battuto Perugia e rimane in corsa per ottenere anche il primato in regular season, pur se più realisticamente punta alla seconda posizione di Scandicci per poi avere il fattore campo a favore nell’eventuale semifinale dei playoff.

Macerata invece è reduce dal pesante ko subito a Firenze: la posizione in classifica è ancora l’ultima, raggiunta anche da Pinerolo la squadra marchigiana deve fare i conti con una corsa alla salvezza complicatissima e, da questo punto di vista, ringrazia la Vero Volley per il colpo su Perugia, che rimane attualmente a +2 e dunque raggiungibile. Aspettando che la diretta di Macerata Monza prenda il via, proviamo a scoprire come potrebbero andare le cose in campo con una rapida analisi sulla partita.

DIRETTA MACERATA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Macerata Monza è trasmessa su Rai Sport + HD: sarà questa la partita che per la 18^ giornata di Serie A1 sarà fornita in chiaro per tutti gli appassionati, come ormai da tradizione di settimana in settimana. Il match di volley femminile naturalmente potrà essere seguito anche con il servizio di diretta streaming video, garantito dalla stessa emittente senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play, oppure installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MACERATA MONZA SU RAIPLAY

DIRETTA MACERATA MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Come detto la diretta di Macerata Monza ci presenta una partita che non dovrebbe avere troppi spunti di riflessione: la Balducci è neopromossa e sta provando a rimanere in Serie A1, ma fino a questo momento ha vinto appena due partite e rimane in corsa per la salvezza solo perché Perugia non sta facendo troppo meglio. Sarà un testa a testa sino all’ultimo, le altre rivali sono già lontane (Cuneo si trova a +10 su Macerata) e ogni singolo punto potrà essere importante, questo significa provare almeno a giocarsi il tie break questa sera.

Certo non sarà facile: Monza è una corazzata che stagione dopo stagione continua a migliorare, è in corsa per lo scudetto (e la Champions League, almeno virtualmente) ma sa bene che il confine tra l’essere una grande squadra e vincere qualcosa potrebbe non essere indifferente, e in questo momento è rappresentato dalla solita Conegliano che due settimane fa ha strappato la Coppa Italia dalle mani della Vero Volley. Si procede comunque una partita per volta, vedremo cosa succederà tra poco sul parquet del Banca Macerata Forum…

