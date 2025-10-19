Diretta Macerata Perugia streaming video Rai: orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata di volley Serie A1.

DIRETTA MACERATA PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Tutto pronto per la diretta Macerata Perugia, due squadre che in Serie A1 si sono incrociate solo nella stagione 2022-2023 in cui, curiosamente, erano retrocesse entrambe. Qui era arrivata una vittoria per parte, sempre in casa con la Helvia Recina che si era presa un 3-1 e la Bartoccini che invece, avanti 2-0, era stata costretta al tie break; l’anno seguente Macerata e Perugia, entrambe vincitrici del loro girone di Serie A2, si sono incrociate nella pool promozione (ancora con round robin) e questa volta le Black Angels hanno vinto entrambe le partite, per poi timbrare la promozione tramite playoff.

Diretta/ Conegliano Milano (risultato finale 2-3): le lombarde trionfano al tie-break! (oggi 18 ottobre)

Dopo una sola stagione anche Macerata ha centrato l’obiettivo di tornare nel massimo campionato che dunque gioca solo per la seconda volta nella sua storia; nelle prime tre giornate si è fatta notare soprattutto la finlandese Suvi Katriina Kokkonen, che guida la Helvia Recina con 22,7 punti di media nella sua prima stagione in Italia, attenzione a lei che attualmente è la quinta migliore realizzatrice del nostro campionato. Adesso ci tocca realmente lasciar parlare il campo: la diretta Macerata Perugia prende finalmente il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Novara Chieri (risultato finale 3-0): Igidie da urlo, è dominio! (volley A1 15 ottobre)

MACERATA PERUGIA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Saremo su Rai Sport per la diretta Macerata Perugia, quindi il match si potrà seguire in chiaro in tv così come in diretta streaming video, naturalmente su Rai Play, con l’alternativa di Volleyball Tv in abbonamento. DIRETTA MACERATA PERUGIA SU RAIPLAY

MACERATA PERUGIA: PER LA SALVEZZA?

Pronti a vivere la diretta Macerata Perugia, partita che si gioca al Fontescodella alle ore 18:00 di domenica 19 ottobre 2025 ed è valida per la quarta giornata di volley Serie A1 2025-2026. Tecnicamente, e sulla carta secondo le previsioni di inizio stagione, dovrebbe essere una partita valida per la salvezza ma vedremo.

Diretta/ Chieri Milano (risultato finale 3-2): esplode il Palafenera! (oggi 12 ottobre 2025)

Intanto Perugia ha ottenuto la prima vittoria in campionato, importante, battendo Monviso e prendendo già un po’ di margine sulla zona retrocessione, dove invece staziona la Helvia Recina che ha perso tre volte ma di cui due al tie break, dunque conquistando due punti che potrebbero essere preziosi nel computo totale.

È ancora presto per definire quello che sarà, possiamo comunque dire che le Black Angels abbiano qualcosa in più per confermarsi in Serie A1 mentre la neopromossa marchigiana dovrà soffrire maggiormente, intanto i punti che deriveranno dalla diretta Macerata Perugia saranno comunque importanti.

A noi allora non resta che aspettare che questa partita di Serie A1 prenda il via, provando a ipotizzare cosa potrebbe succedere sul taraflex del Fontescodella facciamo qualche altra valutazione circa le due squadre che tra poco si affronteranno questa domenica.

DIRETTA MACERATA PERUGIA: PARTITA DELICATA

Sarà allora inevitabilmente una partita molto delicata questa diretta Macerata Perugia: curioso per il momento l’andamento della Helvia Recina, che ha portato al quinto set sia Cuneo che Firenze ma poi incredibilmente ha perso 0-3 in casa contro Monviso, per quanto si diceva poc’anzi questa potrebbe essere una sconfitta molto pesante nell’economia delle sfide dirette, inevitabile allora pensare al fatto che questo pomeriggio Macerata abbia un’occasione per riscattarsi e debba in ogni caso cominciare a mettere insieme qualche vittoria, per evitare che la classifica diventi ancora più pesante di quanto già sia.

Discorso se vogliamo diverso per Perugia, che ha preso un po’ di esperienza lo scorso anno e sta provando a farla fruttare: in questo preciso momento la Bartoccini sarebbe ai playoff ma è chiaro che dopo tre giornate sia decisamente troppa l’influenza del calendario sulle sorti della classifica, sicuramente andare a vincere in trasferta contro una potenziale concorrente sarebbe fondamentale per le Black Angels, che a proposito di post season potrebbero comunque provarci anche se sulla carta ci sono squadre parecchio superiori. Vedremo come andranno le cose stasera…