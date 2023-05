DIRETTA MADRID OPEN 2023/ Alcaraz Coric video streaming tv: si scende in campo!

DIRETTA MADRID OPEN 2023: SI COMINCIA!

Siamo arrivati al via della diretta del Madrid Open 2023, e quindi eccoci alle semifinali Atp. L’avversario di Carlos Alcaraz è come detto Borna Coric: croato di 26 anni che forzando un po’ la mano abbiamo accomunato ad Alcaraz, a dire il vero non c’è tutta questa similitudine perché a nemmeno 20 anno lo spagnolo ha vinto 9 titoli Atp tra cui uno Slam e tre Masters 1000, e in più è già stato numero 1 Atp. Coric alla stessa età aveva zero trofei: il primo lo ha vinto a 20 anni e mezzo in un 250 a Marrakech, ma poi nel 2018 ha iniziato la sua grande ascesa. Titolo sull’erba di Halle (500, ma prestigioso), finale al Masters 1000 di Shanghai, al termine della stagione una Top Ten sfiorata (numero 12). La crescita del croato è proseguita con i quarti agli Us Open e la finale a San Pietroburgo nell’anno del lockdown, ma poi il 2021 ha portato i problemi alla spalla: fuori a lungo e crollato nel ranking, Coric ha avuto la forza di rialzarsi e i risultati si sono visti.

Lo scorso agosto ha incredibilmente vinto il Masters 1000 di Cincinnati, battendo in finale Stefanos Tsitsipas. Oggi è tornato al numero 20 della classifica mondiale, con la sensazione di poter crescere ancora: attenzione, a nemmeno 27 anni è nel pieno della maturità e Alcaraz dovrà sudare per avere ragione di lui in semifinale, anche se la superficie certamente favorisce lo spagnolo. Noi mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà in campo: per la diretta del Madrid Open 2023 finalmente si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MADRID OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv del Madrid Open 2023 bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: il torneo maschile è infatti in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Il torneo femminile sarà invece in chiaro su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), e qui la mobilità sarà garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

IL GIORNO DELLE SEMIFINALI ATP!

Venerdì 5 maggio il Madrid Open 2023 apre le sue porte alle semifinali Atp: siamo dunque arrivati a definire quali saranno i due giocatori che si qualificheranno all’ultimo atto del torneo Masters 1000, di cui possiamo ricordare i prossimi appuntamenti. La finale maschile sarà domenica, domani invece ci sarà spazio per la finale Wta. I due match da seguire oggi sono Alcaraz Coric (sarà la prima, alle ore 16.00) e Struff Karatsev, con inizio alle ore 20.00: due partite che ci racconteranno appunto dei due finalisti, ma delle quali c’è parecchio da parlare anche in termini assoluti considerando che i giocatori in campo hanno storie interessanti.

Certamente l’uomo da guardare è Carlos Alcaraz: a dire il vero ancora un ragazzo, che giusto oggi compie 20 anni e ha già messo insieme 9 titoli Atp tra cui gli Us Open, tre Masters 1000 tra cui i due del Sunshine Double e proprio Madrid – di cui difende il titolo – ma anche due volte Barcellona e una Rio De Janeiro, appuntamenti di categoria 500. Insomma: da tempo non si vedeva un tennista così giovane dominare la scena in questo modo, adesso per Alcaraz si tratta di battere Borna Coric (altro giocatore con una storia molto interessante) e prendersi la finale del Madrid Open 2023.

DIRETTA MADRID OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta del Madrid Open 2023, e sempre parlando di Carlos Alcaraz, possiamo dire che il tennista spagnolo non tornerebbe numero 1 del ranking Atp nemmeno vincendo il torneo: di come le classifiche mondiali siano stilate si è detto parecchio, noi possiamo notare che Novak Djokovic non gioca da tempo eppure resta al comando avendo pochissimi punti da difendere, a differenza di Alcaraz che a Barcellona ha fatto doppietta e potrebbe farlo anche a Madrid, ma in ogni caso avrebbe soltanto pareggiato il bottino raccolto nel 2022.

Di conseguenza, in caso di titolo lo spagnolo si porterebbe a 5 punti da Djokovic, naturalmente poi lanciandogli l’assalto nei prossimi appuntamenti; i due però scaverebbero un enorme solco rispetto alla concorrenza (il terzo nella classifica Atp è Daniil Medvedev), da vedere poi quanto Nole riuscirà a resistere sui ritmi del giovane rampante. Oggi come detto Alcaraz affronta Borna Coric, uno che come lui avrebbe potuto brillare in gioventù; di fatto aveva anche iniziato a farlo pur con le dovute proporzioni, poi si è dovuto arrendere agli infortuni ma è tornato: adesso per lui potrebbe esserci la finale del Madrid Open 2023…











