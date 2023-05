DIRETTA MADRID OPEN 2023/ Alcaraz Khachanov video streaming tv: vince Kudermetova!

DIRETTA MADRID OPEN 2023: KUDERMETOVA IN SEMIFINALE

Veronika Kudermetova è la prima semifinalista al Madrid Open 2023, nella parte alta del tabellone Wta: la russa di Kazan completa l’upset nei confronti di Jessica Pegula che, ancora una volta, si ferma alla soglia di quello che sarebbe potuto essere il grande successo della carriera. La Kudermetova vince con il risultato di 6-4 0-6 6-4, dunque bravissima a tenere in mano le redini anche dopo aver perso in maniera netta il primo set.

La Pegula, che negli ultimi tempi aveva dato vita a belle rimonte mostrando di saper essere una sorta di diesel, questa volta ha potuto ben poco contro un’avversaria che è in costante miglioramento da fine 2022, tanto che a ottobre era incredibilmente entrata nella Top Ten del ranking. Adesso la ventiseienne russa aspetta la vincente del match tra Iga Swiatek e Petra Martic, mentre noi nella diretta del Madrid Open 2023 dobbiamo scoprire come finirà il match tra Carlos Alcaraz e Karen Khachanov, il primo quarto di finale Atp: i due sono già in campo alla Caja Magica, speriamo ci possano regalare un bello spettacolo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MADRID OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv del Madrid Open 2023 bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: il torneo maschile è infatti in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Il torneo femminile sarà invece in chiaro su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), e qui la mobilità sarà garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

MADRID OPEN 2023: MATCH AL VIA!

La giornata odierna al Madrid Open 2023 si apre con Alcaraz Khachanov, primo quarto di finale maschile. I numeri di Carlos Alcaraz sono impressionanti: lo spagnolo compie 20 anni tra due giorni e ha già vinto 9 titoli Atp, perdendo soltanto tre finali. A batterlo sono stati tra l’altro due italiani: Lorenzo Musetti ad Amburgo e Jannik Sinner a Umago, entrambi l’anno scorso, mentre la terza finale persa è di febbraio contro Cameron Norrie, a Rio de Janeiro. Per il resto, un dominio: se Alcaraz ha lasciato per strada due 500 e un 250, tra i titoli spiccano gli Us Open dello scorso settembre e già tre Masters 1000. Il primo a Miami, il secondo proprio qui a Madrid e il terzo a Indian Wells.

Alcaraz insomma ha già completato il Sunshine Double (anche se non di calendario), ha vinto sei dei suoi nove titoli sulla terra ma ha immediatamente dimostrato di saper fare la differenza anche sul cemento, perché non si trionfa a Flushing Meadows e nei due Masters 1000 primaverili per puro caso. Ora dunque lo spagnolo potrebbe andare a prendersi il decimo titolo da professionista, a 20 anni: un risultato eccezionale, ma del resto il suo talento e potenziale erano già noti fin da quando ha mosso i primi passi sul circuito. A Karen Khachanov il compito di provare ad arrestarne la corsa; noi adesso ci mettiamo comodi e ci gustiamo la giornata alla Caja Magica, finalmente per la diretta del Madrid Open 2023 si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

MADRID OPEN 2023: LA NUMERO 1

Abbiamo già visto che la diretta del Madrid Open 2023 ci presenta oggi il quarto di finale di Iga Swiatek, impegnata contro Petra Martic. La polacca deve ancora compiere 22 anni, è numero 1 Wta da oltre un anno (vicina alla Top Ten per numero totale di settimane in vetta al ranking) e ha vinto 13 titoli. Dal primo, clamorosamente il Roland Garros, a quello dello scorso 23 aprile a Stoccarda, cinque di questi sono sulla terra rossa: spicca la doppietta centrata agli Internazionali d’Italia, ma nel palmarès della Swiatek ci sono anche gli Us Open così come la bellezza di cinque Masters 1000, perché oltre a Roma abbiamo i titoli a Doha (due volte, ma da questa stagione è derubricato a 500), Indian Wells e Miami, con tanto di Sunshine Double centrato nel 2022.

Il dato però che impressiona maggiormente è quello delle finali: al netto del record (13-3), la Swiatek è dominante nei match per sollevare i trofei: basti pensare al 6-0 6-0 con cui ha demolito Karolina Pliskova al Foro Italico, basti pensare al fatto che, su 13 finali vinte, solo una (San Diego 2022, contro Donna Vekic) ha lasciato per strada un set e soltanto una volta è dovuta arrivare al tie break o a 7-5 (contro Ons Jabeur nell’ultimo Roland Garros) mentre in sei occasioni ha chiuso un parziale 6-0. Il dato complessivo parla di 26 set vinti e uno perso, 160 giochi vinti e 59 persi. Insomma: meglio di così è difficile fare… (agg. di Claudio Franceschini)

MADRID OPEN 2023: INIZIANO I QUARTI!

Mercoledì 3 maggio è la giornata in cui al Madrid Open 2023 iniziano i quarti di finale maschili: come da programma ne avremo due – gli altri saranno domani – e siamo nella parte alta del tabellone. Alcaraz Khachanov e Altmaier Coric sono i due match di giornata: si comincia alle ore 16:00 (o non prima di questo orario) perché in precedenza sarà dato spazio al secondo dei due quarti femminili, vale a dire Pegula Kudermetova. A partire dalle ore 20:00 ecco la sessione serale nella diretta del Madrid Open 2023, con Swiatek Martic; a seguire, il secondo quarto Atp chiuderà il programma del giorno.

Grandi emozioni allora: Carlos Alcaraz è il campione in carica e ieri ha dato un saggio delle sue qualità, lasciando la miseria di tre game a uno come Alexander Zverev (erano stati 4 nella finale dello scorso anno), oggi il fenomenale spagnolo incrocia la racchetta con Karen Khachanov che ha vinto il derby russo contro Andrey Rublev, e adesso chiaramente si gioca le sue carte. L’altro match riguarda il sorprendente tedesco Daniel Altmaier e un Borna Coric che già in gioventù prometteva tantissimo ed era entrato nella Top Ten del ranking, ma poi è stato frenato dagli infortuni.

DIRETTA MADRID OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta del Madrid Open 2023 potrebbe presentarci oggi qualche sorpresa. Certamente i due favoriti per andare in semifinale, nel tabellone Atp, sono Alcaraz e Coric ma attenzione agli underdog. Sia Khachanov che Altmaier, non fosse altro per il cammino che hanno avuto nel corso del torneo, hanno ottimi argomenti per fare strada. Uno, il russo, sa esaltarsi quando il gioco si fa duro; l’altro, il tedesco, affronta un avversario che sulla carta gli è superiore ma che, anche per la condizione, certamente non è di troppe spanne sopra di lui.

Nel tabellone femminile c’è grande attesa per Jessica Pegula, la statunitense che finora in carriera si è sempre fermata ad un centesimo dal fare l’euro ma resta molto solida, e soprattutto Iga Swiatek: la numero 1 Wta in questa stagione ha già trionfato a Doha e Stoccarda giocando la finale del Masters 1000 a Dubai, e poi in questo momento la sua superiorità sulle avversarie (per quanto possa esserlo nel tennis femminile) appare netta quando la forma fisica glielo consente. Anche qui: non è detto che Veronika Kudermetova e Petra Martic non possano prendersi la semifinale del Madrid Open 2023, in particolare attenzione alla croata che sulla terra sa il fatto suo…











