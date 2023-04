Diretta Madrid Open 2023/ Sonego Struff streaming video tv: orario e risultati match

DIRETTA MADRID OPEN 2023: OGGI QUATTRO ITALIANI!

Il Madrid Open 2023 prosegue il suo programma: giovedì 27 aprile i match iniziano come di consueto alle ore 11:00, e abbiamo già in programma alcune sfide del secondo turno. Il Masters 1000 sulla terra rossa della Caja Magica impegna uomini e donne: nel tabellone maschile gli italiani in campo sono tre. Sonego Struff è certamente la partita di riferimento: l’assenza di Jannik Sinner e Matteo Berrettini rende il piemontese Lorenzo Sonego uno dei nostri attori principali, insieme a Lorenzo Musetti che però è testa di serie numero 15 e dunque già al secondo turno, avendo goduto del bye.

Le altre due partite con italiani impegnati, nella diretta del Madrid Open 2023 per oggi, sono Cecchinato Fucsovics e Vavassori Murray: certamente ha pescato malissimo Andrea Vavassori, testa di serie numero 164, che se la vede con un vincitore Slam ed ex numero 1 Atp, uno dei Big Four che pure è nella parte discendente della carriera – e non certo da oggi. Marco Cecchinato invece ha una possibilità contro l’ungherese Marton Fucsovics, soprattutto per la superficie sulla quale si gioca. Staremo comunque a vedere quello che ci racconterà la giornata del Madrid Open 2023…

DIRETTA MADRID OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv del Madrid Open 2023 bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: il torneo maschile è infatti in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Il torneo femminile sarà invece in chiaro su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), e qui la mobilità sarà garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

DIRETTA MADRID OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Come detto la diretta del Madrid Open 2023 ci presenta anche alcuni match del secondo turno Wta. Uno di questi riguarda un’italiana: Elisabetta Cocciaretto ha già superato il primo scoglio del Masters 1000 eliminando Barbora Strycova in due set, una bella vittoria che però le ha consegnato un secondo turno contro Paula Badosa. Padrona di casa, la spagnola è testa di serie numero 26: certamente siamo lontani dai picchi raggiunti nelle due stagioni precedenti (soprattutto nel 2021, quando ha vinto Indian Wells e raggiunto i quarti del Roland Garros e le semifinali delle Wta Finals) ma resta una giocatrice che su questa superficie sa assolutamente il fatto suo.

In più la Badosa è una delle tenniste che negli ultimi tempi si sono imposte alla grande attenzione; come detto ha avuto qualche problema nel mantenere una costanza che le aveva permesso di raggiungere la seconda posizione nel ranking mondiale, ma se dovessimo fare un pronostico sul match di oggi saremmo costretti a scommettere su di lei piuttosto che sulla nostra Cocciaretto. Tra poco per la diretta del Madrid Open 2023 si gioca, e dunque la speranza è che i nostri giocatori possano farsi valere regalandoci una bella percentuale di vittorie sui campi della Caja Magica, che ci racconteranno l’andamento dei vari match del giovedì.











