Diretta Madrid Open 2023/ Streaming video tv: un altro Masters 1000 sulla terra!

DIRETTA MADRID OPEN 2023: ANCORA SULLA TERRA!

Senza soluzione di continuità inizia il Madrid Open 2023: un altro Masters 1000 di tennis, un altro appuntamento sulla terra rossa, martedì 26 aprile alle ore 11:00 scatta il primo turno sia per gli uomini che per le donne, perché questo è un torneo doppio come lo saranno poi gli Internazionali d’Italia, l’altro 1000 che ci farà compagnia su questa superficie. La diretta del Madrid Open 2023 segue per gli uomini Montecarlo, nel quale abbiamo visto trionfare Andrey Rublev che si è preso il primo titolo in carriera in questa categoria; le donne hanno giocato a Stoccarda, dove Iga Swiatek è tornata e ha bissato il successo dell’anno precedente.

Ricordiamo poi che purtroppo alla Caja Magica non vedremo due dei nostri rappresentanti: Jannik Sinner ha dato forfait a Barcellona, Matteo Berrettini sta ancora recuperando dai problemi fisici che lo hanno frenato a Montecarlo. Ci saranno Lorenzo Musetti, reduce dalla semifinale in Catalogna, e Lorenzo Sonego: in particolare il primo può andare a caccia di un grande risultato, ma qui il signore e padrone è Carlos Alcaraz che difende il titolo vinto nel 2022 e, come se non bastasse, si presenta al Madrid Open 2023 forte del back to back già centrato a Barcellona. Tra le donne, la campionessa in carica è Ons Jabeur che però non ci sarà: si è infortunata durante la semifinale di Stoccarda.

DIRETTA MADRID OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv del Madrid Open 2023 bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: il torneo maschile è infatti in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Il torneo femminile sarà invece in chiaro su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), e qui la mobilità sarà garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

DIRETTA MADRID OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Purtroppo anticipare i temi della diretta del Madrid Open 2023 ci porta a parlare anche dei forfait: ancora una volta non saranno presenti a questo Masters 1000 i veterani Novak Djokovic e Rafa Nadal, per lo spagnolo – presumibilmente il più grande giocatore di sempre sulla terra – i tempi di recupero si sono allungati e il rischio concreto è quello che anche il grande appuntamento con il Roland Garros possa saltare, perché gli anni iniziano a pesare (saranno presto 37) e la condizione fisica è precaria da tempo, come ben sappiamo.

Dunque la lista di chi non sarà presente al Madrid Open 2023 si allunga: troviamo anche i nomi di Marin Cilic e Nick Kyrgios che sono fermi da tempo, ma anche di giovani interessanti come Brandon Nakashima, Jack Draper e Mikael Ymer. Dunque, a parte Alcaraz di cui abbiamo già parlato, tra chi potrebbe giocarsi il titolo troviamo sicuramente Stefanos Tsitsipas, due volte vincitore a Montecarlo e finalista a Barcellona, poi Rublev che come detto sulla terra ha vinto il suo primo Masters 1000, e poi Holger Rune che ha saputo trionfare a Monaco facendo un ulteriore passo avanti in una carriera per il momento scintillante. Staremo a vedere…

