Diretta Madrid Open 2023/ Tsitsipas Struff streaming video tv: Sabalenka è in finale

DIRETTA MADRID OPEN 2023: ALTRA FINALE PER ARYNA SABALENKA

Aryna Sabalenka vola in finale al Madrid Open 2023: è una vittoria schiacciante quella della tennista bielorussa, che affonda le speranze di Maria Sakkari di mettere le mani su un titolo importante nella sua carriera. La greca resta nuovamente con un palmo di naso: la Sabalenka si impone con il risultato di 6-4 6-1 in appena un’ora e 26 minuti, rendendo una passeggiata di salute una semifinale che si pensava invece ostica. I numeri della bielorussa in questo primo scorcio di stagione sono impressionanti: quinta finale Wta.

Tra queste ha giocato agli Australian Open (vittoria) e a Miami (sconfitta contro Elena Rybakina) oltre che Stoccarda, dove ha perso da Iga Swiatek. Contro la polacca potrebbe ritrovarsi di fronte sabato al Madrid Open 2023: la numero 1 Wta giocherà infatti la sua semifinale in tarda serata, sfidando Veronika Kudermetova. Intanto il programma del giorno nel Masters 1000 proseguirà alle ore 20:00, quando scopriremo chi sarà a sfidare Aslan Karatsev nella semifinale Atp. Stefanos Tsitsipas è il grande favorito, Jan-Lennard Struff il solido outsider che potrebbe anche mettere a segno il grande colpo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MADRID OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per le informazioni sulla diretta tv del Madrid Open 2023 bisogna ricordare che i Masters 1000 in cui siano impegnati uomini e donne seguono di principio lo stesso palinsesto: il torneo maschile è infatti in programma sulla televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) ma anche Sky Sport Uno (201), con la possibilità di seguire i match in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Il torneo femminile sarà invece in chiaro su SuperTennis, numero 64 del telecomando (in alternativa c’è il numero 212 di Sky), e qui la mobilità sarà garantita dal portale ufficiale SuperTenniX.

MADRID OPEN 2023: KARATSEV IN SEMIFINALE

Aslan Karatsev è il primo semifinalista del Madrid Open 2023 per la parte bassa del tabellone: il russo, crollato al numero 121 del ranking Atp dopo aver impressionato per come aveva fatto irruzione sulla scena un paio di anni fa, si è liberato senza particolari problemi del suo avversario di oggi, vale a dire il cinese Zhizhen Zhang: quest’ultimo è stato l’enorme rivelazione del Masters 1000 sulla terra rossa della capitale spagnola, e anche oggi ha avuto le sue occasioni perché nel primo set ha avuto tre palle break consecutive per salire 2-1 e servizio, mentre nel tie break è stato avanti 3-0 prima di perdere sette punti consecutivi. Lì la resistenza di Zhang è venuta meno.

il secondo set si è aperto con il break da parte di Karatsev ed è stato un momento decisivo, perché poi i due giocatori hanno sempre tenuto il servizio senza mai arrivare ai vantaggi, e il russo ha potuto chiudere sul 7-6 6-4 dopo un’ora e 42 minuti. Il ranking del cinese dice numero 99, ma siamo pacifici nel dire che oggi Karatsev abbia rispettato il pronostico; il russo dunque vola in semifinale al Madrid Open 2023 e attende il vincitore del match tra Jan-Lennard Struff e Stefanos Tsitsipas, mentre noi aspettiamo che si giochi la prima semifinale femminile, quella che oppone Maria Sakkari ad Aryna Sabalenka, ricordando che l’altra sarà Swiatek Sabalenka in tarda serata. (agg. di Claudio Franceschini)

MADRID OPEN 2023: MATCH AL VIA!

Siamo finalmente al via della diretta del Madrid Open 2023. Abbiamo già detto che il grande protagonista del giorno è Stefanos Tsitsipas: il greco ha 24 anni e anche per questo è impressionante il numero di finali che ha già giocato a livello Atp. Sono ben 26, ma il record è anche ampiamente negativo: 9 vittorie e 17 sconfitte, dunque è chiaro come Tsitsipas debba migliorare nei momenti “clutch”. Nello specifico, tra le vittorie spiccano i due Masters 1000 di Montecarlo e le Atp Finals già nel 2019, a 21 anni; il resto però sono tornei di categoria 250, spesso e volentieri nei grandi appuntamenti il greco ha perso.

Due volte negli Slam (al Roland Garros e agli Australian Open, sempre contro Novak Djokovic) ma soprattutto Tsitsipas è 2-4 nelle finali dei Masters 1000 (sconfitte a Toronto, Madrid quattro anni fa, Roma e Cincinnati) e clamorosamente 0-10 nei 500, per tre volte Tsitsipas ha perso a Barcellona tra cui la finale dello scorso 23 aprile. Qui alla Caja Magica potrebbe comunque arrivare il decimo titolo Atp, e allora vedremo come andrà il suo quarto di finale contro Jan-Lennard Struff: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, finalmente qui è tutto pronto per assistere ai match di oggi e dunque possiamo gustare insieme un’altra giornata di diretta con il Madrid Open 2023! (agg. di Claudio Franceschini)

MADRID OPEN 2023: LA SEMIFINALE WTA

Nella diretta del Madrid Open 2023 di oggi abbiamo anche una scintillante semifinale femminile: Sakkari Sabalenka sarà il nono incrocio tra queste due giocatrici, con la bielorussa Aryna Sabalenka che è in vantaggio per 5-3 e un 6-2 6-3 nella semifinale dell’ultimo Indian Wells. Maria Sakkari però aveva vinto i due match precedenti: entrambi alle Wta Finals nel corso del round robin, per la terza vittoria della greca bisogna invece tornare alla prima sfida di sempre, gli ottavi di Cincinnati 2019. Maria Sakkari, lo abbiamo detto in più di un’occasione, è una giocatrice che ormai è stabilmente nella Top Ten del ranking femminile ma le manca sempre il guizzo giusto per imporsi.

Ha vinto un solo titolo che ormai risale al 2019 (un International a Rabat), le finali perse sono 6 con due Masters 1000 l’anno scorso, a Indian Wells e Guadalajara (battuta rispettivamente da Iga Swiatek e Jessica Pegula). La Sabalenka per qualche stagione ha avuto un percorso simile: grande crescita, ma per i titoli di peso si è dovuto aspettare. Nel 2023 la bielorussa ha finalmente messo le mani sul primo Slam (gli Australian Open), se invece parliamo di Masters 1000 aveva già trionfato a Madrid due anni fa e lo scorso marzo ha perso la finale di Indian Wells contro Elena Rybakina, battuta a Melbourne. Sarà sicuramente una grande semifinale… (agg. di Claudio Franceschini)

MADRID OPEN 2023: SI COMPLETANO I QUARTI!

Al Madrid Open 2023 è tempo di scoprire gli ultimi due semifinalisti nel tabellone maschile (i primi due sono Carlos Alcaraz e Borna Coric, che hanno vinto ieri i loro match): giovedì 4 maggio si gioca nella parte bassa, inizio alle ore 13:00 e i due match che ci attendono sono Struff Tsitsipas e Zhang Karatsev. Possiamo dirlo? Si tratta di partite sorprendenti: l’unico giocatore che attendevamo ai quarti del Madrid Open 2023 è chiaramente Stefanos Tsitsipas, già due volte vincitore a Montecarlo e finalista al Roland Garros, un campione in termini generali e soprattutto uno specialista della terra rossa.

Gli altri sono tutti sorprese: certamente lo è il cinese Zhizhen Zhang (numero 99 Atp), sicuramente lo è un Aslan Karatsev che dopo una folle metà stagione è crollato fino alla posizione 121 del ranking, presumibilmente lo è Jan-Lennard Struff che, elemento solido del circuito, rappresenta il classico avversario ostico che però raramente arriva in fondo. Stavolta il tedesco è ai quarti di un Masters 1000: purtroppo per lui avrà il rivale più difficile nella diretta del Madrid Open 2023, ma non è affatto scontato che a prendersi la semifinale sia Tsitsipas. Staremo a vedere dunque cosa succederà nelle partite di oggi.

DIRETTA MADRID OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando ad un’altra intensa giornata al Madrid Open 2023. Nella parte bassa del tabellone sono stati fatti fuori tutti i grandi protagonisti, candidati ad arrivare almeno in semifinale. L’eliminazione che pesa maggiormente è quella di Daniil Medvedev, anche se il russo ex numero 1 Atp non è mai riuscito a domare davvero la terra rossa e lo si è visto negli ottavi contro Karatsev, uno dei due derby russi che hanno caratterizzato il turno precedente. Lo stesso discorso si può fare per Taylor Fritz, ma logicamente l’eliminazione dello statunitense per mano della meteora Zhang non può non fare rumore per la netta differenza che corre tra i due, in termini generali.

Struff ha fatto fuori il giovane Ben Shelton, ma soprattutto ha battuto il nostro Lorenzo Sonego: la sua potrebbe essere una grande favola, questo Masters 1000 non avrebbe nemmeno dovuto giocarlo perché è stato eliminato nelle qualificazioni ma poi ripescato come lucky loser. Oggi Tsitsipas fa la parte del grande favorito: il greco non ha certo bisogno di presentazioni, dopo i match dei giorni scorsi è chiaramente diventato lo straordinario candidato a prendersi la finale del Madrid Open 2023 ma la terra è superficie sempre insidiosa, chi è arrivato qui a sorpresa ha ben poco da perdere e a volte l’entusiasmo può realmente dare qualcosa in più. Tra poco i campi della Caja Magica forniranno le loro risposte…











