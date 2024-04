DIRETTA MADRID OPEN 2024/ Paolini Garcia video streaming tv: la lucchese è sotto nei precedenti (28 aprile)

DIRETTA MADRID OPEN 2024: PAOLINI GARCIA, I PRECEDENTI

Abbiamo identificato in Paolini Garcia l’appuntamento più interessante della domenica (almeno in ottica italiana) nella diretta del Madrid Open 2024, allora adesso possiamo curiosare nei precedenti di questa partita, che è stata finora giocata già ben sette volte tra il 31 agosto 2020 e il 3 gennaio di quest’anno. Il bilancio è in realtà nettamente favorevole alla francese, dal momento che Caroline Garcia ha vinto ben cinque volte su sette, comprese le uniche due sfide sulla terra rossa, curiosamente entrambe risalenti al mese di luglio 2022, prima a Losanna e poi a Varsavia.

Si annuncia quindi una partita ostica per la nostra Jasmine Paolini, la quale tuttavia può mettere sul piatto una confortante crescita recente, dal momento che ha vinto due delle ultime tre sfide contro la transalpina, compresa quella dell’8 novembre 2023 in Billie Jean King Cup, un bellissimo successo per 7-6 (8), 5-7, 6-4 dopo una battaglia sportivamente memorabile. La storia dunque indica una sfida difficile ma non impossibile per Jasmine Paolini, che punta a quella che sarebbe la terza vittoria nello spazio di sette mese contro Caroline Garcia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MADRID OPEN 2024: COME VEDERE IL TORNEO IN STREAMING VIDEO E TV

Anche oggi possiamo ricordare le modalità per seguire la diretta tv del Madrid Open 2024, ormai ben nota a tifosi e appassionati anche perché è la stessa degli altri tornei Masters 1000. Necessario è un abbonamento alla televisione satellitare, perché il canale di riferimento è Sky Sport Tennis (numero 203 della piattaforma), con Sky Sport Uno (201) in appoggio. Gli abbonati potranno seguire le partite del Madrid Open 2024 anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, mentre il sito ufficiale mutuamadridopen.com sarà con gli account social del torneo il punto di riferimento per tutti.

MADRID OPEN 2024: DOMENICA IN COMPAGNIA DI JASMINE PAOLINI!

Oggi, domenica 28 aprile, la diretta del Madrid Open 2024 ci terrà compagnia con il terzo turno sia del tabellone maschile sia del torneo femminile: i primi match avranno inizio alle ore 11.00, come nei giorni scorsi, e noi vogliamo subito parlare dell’appuntamento più significativo in ottica italiana, cioè la partita della nostra Jasmine Paolini contro la francese Caroline Garcia, match potenzialmente abbastanza equilibrato tra la giocatrice numero 13 (Paolini) e la numero 24 (Garcia) nel ranking mondiale della Wta con in palio evidentemente un posto negli ottavi di finale.

Nel turno precedente il tabellone ha dato un piccolo aiuto a Jasmine Paolini, che lo ha sfruttato nel migliore dei modi travolgendo per 6-0, 6-1 la giovanissima andorrana di madre russa classe 2005 Victoria Jiménez Kasintseva in quello che è stato di fatto un allenamento o poco più per la splendida vincitrice del torneo del torneo di Dubai a febbraio, un Wta 1000 esattamente come Madrid, anche se ovviamente è cambiata la superficie dal cemento del Qatar alla terra rossa spagnola. Di fronte ci sarà la francese Caroline Garcia, che invece è arrivata fin qui sconfiggendo venerdì con il risultato di 6-1, 6-4 la cinese Wang. Questo sarà per noi il momento più stuzzicante della diretta Madrid Open 2024 oggi, ma la domenica alla Caja Magica non si esaurirà certamente qui…

DIRETTA MADRID OPEN 2024: NEL TABELLONE MASCHILE

Jasmine Paolini sarà l’unica italiana in campo oggi nella diretta del Madrid Open 2024, uomini compresi, ma il tabellone maschile ci proporrà comunque delle sfide intriganti. In copertina per più di un motivo Carlos Alcaraz, che è il padrone di casa, il principale rivale di Jannik Sinner (specie in assenza di Novak Djokovic) ma anche colui sul quale c’erano stati molti dubbi relativi alla condizione fisica prima dell’inizio del torneo. Una partita forse è poco per spazzare via tutti i dubbi, ma esordire con un successo per 6-2, 6-1 contro il kazako Shevchenko è stato un messaggio molto forte per la concorrenza.

Ci avrebbe fatto molto piacere se il secondo test per Carlos Alcaraz nella diretta del Madrid Open 2024 fosse stato contro Lorenzo Musetti, purtroppo però venerdì il tennista italiano è stato sconfitto in due set per 6-4, 6-4 dal brasiliano Thiago Seyboth Wild, che di conseguenza si è conquistato con pieno merito il diritto di sfidare il grande campione di casa, lasciando Musetti a riflettere su una sconfitta che famale, oltre a privarci di rappresentanti in questa metà del tabellone maschile del torneo Masters 1000 che si giocherà fino a domenica prossima alla Caja Magica della capitale spagnola.











