Diretta Madrid Open 2024/ Rublev Alcaraz streaming video tv: ecco i quarti Atp! (oggi 1 maggio)

DIRETTA MADRID OPEN 2024: INIZIANO I QUARTI!

La giornata del Madrid Open 2024 che si apre mercoledì 1 maggio cambia orario: rispetto ai giorni scorsi ci sono meno match perché anche il torneo Atp è arrivato ai quarti di finale, che sono divisi tra oggi e domani, dunque si parte alle ore 12:00 e il primo match sarà il terzo quarto femminile (i primi due sono stati disputati martedì) con un intrigante derby kazako tra Yulia Putintseva e Elena Rybakina. Favorita quest’ultima, reduce dal titolo a Stoccarda e con una bella striscia di vittorie sulla terra, ma attenzione alla connazionale che certamente può dare fastidio, anche perché partendo sotto traccia può giocare a mente più libera.

I match Atp iniziano alle ore 16:00 con Rublev Alcaraz: sarà grande spettacolo tra due ottimi interpreti della terra ma attenzione, Carlos Alcaraz ieri ha impiegato tre ore per liberarsi di Jan-Lennard Struff che è andato a un passo dal colpo, sicuramente più riposato Andrey Rublev e dunque il pronostico potrebbe saltare. Fritz Cerundolo sarà l’altro quarto nella parte bassa del tabellone maschile, ma la serata (dalle 20:00) sarà aperta da Andreeva Sabalenka, con la campionessa in carica Aryna Sabalenka chiaramente favorita sulla neodiciassettenne Mirra Andreeva, che ha tutto per stupire e ci proverà già questa sera. Non resta allora che tuffarci nella grande atmosfera della diretta del Madrid Open 2024 e stare a vedere quello che succederà oggi.

COME VEDERE IL TORNEO MADRID OPEN 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Sarà riservato agli abbonati della televisione satellitare l’appuntamento con la diretta tv del Madrid Open 2024: infatti l’intero torneo è appannaggio dei canali di Sky Sport, per la precisione Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno che trovate rispettivamente ai numeri 203 e 201 del vostro decoder. In assenza di un televisore, come sempre, potrete seguire i match di mercoledì 1 maggio anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go; sul sito www.mutuamadridopen.com troverete invece tutte le informazioni e le notizie sul Masters 1000 della Caja Magica, dal calendario del giorno alle statistiche delle partite.

DIRETTA MADRID OPEN 2024: SORPRESE IN ARRIVO?

Nella diretta odierna del Madrid Open 2024 possiamo allora aspettarci sorprese: certamente Carlos Alcaraz è il grande atteso, dopo l’addio alla Caja Magica di Rafa Nadal, battuto ieri da Jiri Lehecka nell’ultima apparizione qui, il classe 2003 diventa il nuovo eroe del Masters 1000 spagnolo, anche se lo era già diventato vincendo gli ultimi due titoli. Come già detto Alcaraz potrebbe essere sfiancato dalla battaglia con Struff, riedizione della passata finale: può approfittarne Rublev, il cui inizio di 2024 è stato poco brillante ma può avere una sterzata con quella che sarebbe una bella semifinale, con vista anche sulla finale.

Dall’altra parte Taylor Fritz potrebbe avere idealmente i favori del pronostico: lo statunitense non è certamente un terraiolo ma è stato interessante il modo in cui si è liberato di Hubert Hurkacz agli ottavi. Oggi affronta un Francisco Cerundolo in crescita e fiducia: certamente l’argentino è più performante su questa superficie e lo ha dimostrato ieri, eliminando Alexander Zverev che alla Caja Magica ha vinto due titoli giocando due finali, e di conseguenza era una grande minaccia. Sulla carta, diremmo che Alcaraz Fritz sarebbe la semifinale da ranking e rapporti di forza, ma che almeno uno tra Rublev e Cerundolo possa fare il colpo ci sta tutto. La diretta del Madrid Open 2024 ci dirà tra poco quali saranno i primi due giocatori ad accedere alla Final Four del Masters 1000.











