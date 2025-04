DIRETTA MADRID OPEN 2025: VIA ALLE PARTITE!

Eccoci pronti a seguire i primi incontri del giorno per la diretta Madrid Open 2025, abbiamo detto che Matteo Arnaldi dovrà sfidare Novak Djokovic e allora può essere doveroso ricordare che il campionissimo serbo ha vinto per tre volte in carriera il torneo sulla terra rossa spagnola negli anni 2011, 2016 e 2019, sebbene proprio quella di sei anni fa sia stata la sua ultima finale a Madrid.

DIRETTA MADRID OPEN 2025/ Cobolli Rune video streaming tv: Cinà sconfitto con onore! (oggi 25 aprile)

Nessun italiano ha invece mai vinto il titolo di questo evento che d’altronde è nato solo nel 2002, la vetta più alta è stata la finale raggiunta da Matteo Berrettini nel 2021 e persa dal tennista romano contro il tedesco Alexander Zverev, il quale avrà i riflettori puntati addosso in assenza sia di Jannik Sinner sia di Carlos Alcaraz, con la rinuncia del padrone di casa che è stata ovviamente una delusione per il pubblico spagnolo. Adesso però basta parole, inizia un sabato che sarà a dir poco intenso in compagnia della diretta Madrid Open 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MADRID OPEN 2025/ Streaming video tv: bravo Matteo Arnaldi, battuto Coric in rimonta! (24 aprile)

DIRETTA MADRID OPEN 2025: ECCO BERRETTINI E MUSETTI!

Sarà sicuramente un sabato molto interessante per la diretta Madrid Open 2025 oggi, 26 aprile: nel torneo maschile si completerà il secondo turno, sempre con inizio alle ore 11.00 per le prime partite del Masters 1000 sulla terra rossa spagnola. Per di più, ci saranno tanti italiani protagonisti sui campi della Caja Magica nelle prossime ore, a cominciare dai debutti di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti che, in qualità di teste di serie, sono stati esentati dal primo turno e quindi devono ancora fare il loro esordio nella diretta Madrid Open 2025.

Sinner numero 1 Atp per un anno/ Alcaraz salta il Madrid Open: Jannik entra nell'Olimpo (oggi 24 aprile 2025)

Per Lorenzo Musetti, dopo il bellissimo traguardo della finale raggiunta a Montecarlo nel precedente Masters 1000, adesso il primo ostacolo sarà l’argentino Tomás Martín Etcheverry, un incrocio speciale nel giorno dei funerali di Papa Francesco. Tecnicamente è un giocatore certamente alla portata di Musetti, che partirà favorito, ma con cautela perché sulla terra rossa è un rivale più ostico che sulle altre superfici (quarti al Roland Garros 2023). Matteo Berrettini dovrà invece affrontare lo statunitense Marcos Giron, anche in questo caso con i gradi del favorito su un onesto tennista classe 1993 che però non ha mai avuto guizzi memorabili. I nostri rispetteranno il pronostico nella diretta Madrid Open 2025?

MADRID OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Anche oggi ricordiamo che la diretta Madrid Open 2025 in tv sarà su Sky, con Sky Go e Now Tv quindi per la diretta streaming video, ma anche su SuperTennis (e SuperTenniX in mobilità) per il torneo femminile.

DIRETTA MADRID OPEN 2025: ARNALDI DJOKOVIC IN COPERTINA

Il piatto sarebbe già ricco per la diretta Madrid Open 2025, ma nelle prossime ore giocheranno anche altri tre tennisti italiani. Ovviamente spicca Arnaldi Djokovic, un rivale di enorme prestigio per il nostro rappresentante, che si è guadagnato l’incrocio con Nole battendo nel primo turno il croato Borna Coric al termine di una bella battaglia, risolta per 7-5 al terzo set. Oggi naturalmente l’ostacolo sarà ancora più impegnativo per Matteo Arnaldi, che però si è già tolto qualche soddisfazione con i big del circuito, quindi siamo molto curiosi di scoprire cosa saprà fare oggi contro Djokovic.

Infine, ecco ancora gli ultimi due azzurri che attendiamo in campo oggi per la diretta Madrid Open 2025. Per Lorenzo Sonego, dopo la vittoria in due set contro il serbo Kecmanovic, adesso è la volta del match contro l’australiano Alex De Minaur, la testa di serie numero 6 del seeding, per una missione quindi complicata. Luciano Darderi ha invece debuttato vincendo contro il francese Halys e adesso deve affrontare lo statunitense Frances Tiafoe, compito difficile ma che sulla terra rossa potrebbe essere fattibile.