DIRETTA MADRID OPEN 2025: DUE ITALIANI NEI QUARTI!

La diretta Madrid Open 2025 ci conduce, giovedì 1 maggio, ai match validi per i quarti di finale maschili: si giocano tutte le quattro partite previste con inizio alle ore 13:00, e attenzione perché potrebbe essere un Masters 1000 davvero bello per gli italiani, sono due i nostri rappresentanti che proveranno a prendersi la semifinale. Sarebbe il miglior risultato in carriera per Matteo Arnaldi, che il grande colpo lo ha fatto eliminando Novak Djokovic: adesso per il sanremese, che nel frattempo ha superato anche Frances Tiafoe, l’ostacolo nei quarti si chiama Jack Draper ed è tutt’altro che abbordabile.

Il giovane britannico infatti ha avuto la sua consacrazione, se così possiamo chiamarla, con il titolo a Indian Wells; nel corso della diretta Madrid Open 2025 ha poi dimostrato di potersela giocare anche sulla terra, ieri per esempio ha demolito un giocatore navigato come Tommy Paul e punta con decisione a un altro titolo 1000. In serata avremo poi Lorenzo Musetti, che non possiamo non inserire nella rosa dei candidati al titolo per le splendide vittorie contro Stefanos Tsitsipas e Alex De Minaur, due top a livello Atp, e per la familiarità con la terra: il carrarese se la vedrà peraltro con il canadese Gabriel Diallo, che è un lucky loser.

DIRETTA MADRID OPEN 2025: LE INSIDIE NEL TABELLONE

Non vediamo l’ora che si giochi la diretta Madrid Open 2025, perché avere tutti i quarti di finale maschili oggi è un grande colpo: tra le altre cose va detto che sia Arnaldi che Musetti sono nella parte bassa del tabellone, dunque in caso di vittoria di entrambi avremmo una semifinale tutta italiana che condurrebbe inevitabilmente ad avere un nostro giocatore nella finale alla Caja Magica. Si può ragionevolmente sognare, anche se come detto Draper rimane un avversario con il quale Arnaldi dovrà dare fondo a tutte le energie e qualità a sua disposizione per avere la meglio e accedere in semifinale.

Nella parte alta del tabellone non mancano le insidie: abbiamo un match tra due tennisti “acclarati” come Casper Ruud e Daniil Medvedev, il norvegese più avvezzo alla terra ma non troppo brillante in questo periodo e il russo che su questa superficie non ha mai nascosto le sue reticenze, ma è un campione di livello assoluto che può sempre emergere anche qui. Poi, la sfida del nuovo che avanza: Jakub Mensik si è preso il Miami Open con straordinaria leggerezza e tra poco potrà battagliare concretamente per gli Slam, Francisco Cerundolo su questi campi ha una marcia in più ma inizia ad averla anche in termini generali, è dunque una sorta di big match.