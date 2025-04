DIRETTA MADRID OPEN 2025: PROGRAMMA STRAVOLTO!

Per presentare la diretta Madrid Open 2025 di martedì 29 aprile dobbiamo partire da un dato: i match già in programma per oggi – inizio sempre alle ore 11:00 – si sommano a quelli rinviati ieri, ma con un inghippo: martedì avremmo dovuto avere tutti gli ottavi di finale maschili e i primi quarti femminili, purtroppo però in Spagna si è verificato un enorme blackout che ha interessato anche zone del Portogallo e del Sud della Francia. È andato tutto in tilt: server, siti, televisioni, tutto bloccato. Matteo Arnaldi ha chiuso “al buio” la sua partita contro Damir Dzumhur, ma il resto è stato prima interrotto e poi cancellato: morale della favola, oggi programma lungo.

Madrid Open 2025, match sospesi per blackout/ Cosa è successo e la situazione (tennis, oggi 28 aprile)

Non solo: bisognerà capire come procedere, perché proseguire regolarmente, cioè secondo il calendario originale, porterebbe inevitabilmente a costringere qualcuno a giocare due match in un solo giorno. Cosa naturalmente già accaduta, ma sempre mal digerita e non solo dai diretti interessati: dunque è più probabile che si opti per far saltare il giorno di pausa almeno per qualcuno, ma la realtà è che davvero è tutto in divenire nella diretta Madrid Open 2025, anche perché la totale assenza di informazioni rende incerto qualunque scenario.

DIRETTA MADRID OPEN 2025/ Berrettini Draper video streaming tv: Arnaldi va agli ottavi! (oggi 28 aprile)

COME VEDERE LA DIRETTA MADRID OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Sono i canali di Sky Sport, oltre a SuperTennis per le donne, a mandare in onda la diretta tv del Madrid Open 2025 che sarà anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go o il sito SuperTenniX.

DIRETTA MADRID OPEN 2025: L’ITALIA CI CREDE

Ad ogni buon conto, se oggi la diretta Madrid Open 2025 sarà regolarmente garantita, a scendere in campo dovrebbero essere almeno due italiani: Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che si sono visti rinviati a martedì i loro match del terzo turno. Per il romano ci sarà la possibilità di rivincita contro Jack Draper, campione a Indian Wells e che gli aveva negato la possibilità di terzo titolo a Stoccarda; per il carrarese l’incrocio di lusso con Stefanos Tsitsipas, di cui abbiamo già parlato e che si ripresenta a pochi giorni dal colpo di Montecarlo, ennesimo esame di maturità per un Musetti che al Madrid Open 2025 può anche arrivare in fondo.

DIRETTA MADRID OPEN 2025/ Medvedev Cerundolo video streaming tv: Paolini, brutto ko! (oggi 27 aprile)

Tra i match già programmati invece ricordiamo due appuntamenti importanti: Zverev Cerundolo è molto interessante e il tedesco, due volte vincitore di questo Masters 1000, rischia molto dopo aver già penato parecchio nel turno precedente, Jakub Mensik che a sorpresa ha sbancato Miami vuole fare progressi anche sulla terra, intanto ha battuto Ben Shelton e ora incrocia l’istrionico Alexander Bublik che ha appena fatto fuori il campione uscente Andrey Rublev, ma da quale ci si può sempre aspettare qualunque cosa. Staremo a vedere…