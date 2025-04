DIRETTA MADRID OPEN 2025: FLAVIO COBOLLI KO IN DUE SET!

Finisce l’avventura di Flavio Cobolli nella diretta Madrid Open 2025, il tennista italiano infatti è stato sconfitto in due set con il risultato di 7-5, 6-3 in Cobolli Nakashima, che ha quindi sancito una vittoria piuttosto netta per il suo avversario statunitense. C’è un po’ di delusione, ma anche pochissimo tempo per pensarci, perché sta già per cominciare l’altra parta che coinvolge un’italiana, cioè Paolini Sakkari, parliamo ovviamente in questo caso del torneo femminile.

Quanto alla cronaca di Cobolli Nakashima, nel primo set un break per parte aveva portato il parziale ai vantaggi, ma poi Nakashima ha piazzato un altro decisivo break proprio al dodicesimo game per il 7-5. Nel secondo set invece è bastato allo statunitense un break al secondo game, per poi completare l’opera vincendo per 6-3 con il secondo match point. Adesso però continua la diretta Madrid Open 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MADRID OPEN 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Madrid Open 2025 in tv è su Sky (quindi Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video), ma anche su SuperTennis per il torneo femminile, visibile di conseguenza anche tramite SuperTenniX.

VIA ALLE PARTITE!

Si scende in campo per la diretta Madrid Open 2025 e tra i primi match del giorno c’è subito Cobolli Nakashima, quindi possiamo sottolineare che questo sarà un confronto inedito fra i due tennisti. Questa novità aggiungerà sapore a un match già di suo molto incerto grazie alla vicinanza in classifica dei due contendenti, siamo quindi davvero molto curiosi di scoprire che cosa potrà succedere tra Flavio Cobolli e il suo avversario.

Ci sono invece due precedenti per Sakkari Paolini, sulla terra rossa vinse la greca ma stiamo parlando del Roland Garros 2021, quindi ormai quattro anni fa e nel miglior momento della carriera per la giocatrice ellenica. L’anno scorso invece fu Jasmine Paolini a vincere in due set a Dubai, però in quel caso si giocava sul cemento e comunque parliamo di febbraio 2024, per cui pure questo è un termine di paragone abbastanza relativo. Insomma, oggi più che mai sarà meglio far parlare il campo: iniziano le emozioni della domenica con la diretta Madrid Open 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DUE AZZURRI IN CAMPO OGGI

Oggi domenica 27 aprile è giorno di terzo turno per la diretta Madrid Open 2025: i sedicesimi di finale iniziano per gli uomini e si completano per le donne, che sono un giorno avanti, ma l’obiettivo per tutti coloro che animeranno la giornata festiva alla Caja Magica è raggiungere gli ottavi di finale del Masters 1000. Ricordato che l’inizio degli incontri sarà alle ore 11.00, saranno da seguire in particolare due azzurri, cioè Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Fra le prime partite ci sarà subito Cobolli Nakashima, con il tennista italiano magari un pochino più fresco perché ha giocato un solo set (vinto 6-2) contro Rune, che poi si è ritirato.

Un pizzico di fortuna quindi per Flavio Cobolli, che comunque si sta rendendo protagonista della diretta Madrid Open 2025, avendo già vinto in due set l’intensa partita di primo turno contro l’ungherese Maroszan, prima di essere bravo e anche fortunato contro Rune al secondo. Adesso è la volta dello statunitense Brandon Nakashima, che in classifica lo precede ma di sole quattro posizioni (32 contro 36). Una missione quindi possibile, pure considerando che finora il nippo-americano ha vinto una sola partita nei tornei europei della primavera sulla terra rossa.

DIRETTA MADRID OPEN 2025: JASMINE PAOLINI SFIDA MARIA SAKKARI

Un pochino più tardi, indicativamente alle ore 13.00, potremo invece seguire Paolini Sakkari, che ovviamente sarà l’altro momento clou della domenica per quanto concerne i colori azzurri nella diretta Madrid Open 2025. L’esordio sulla terra spagnola è stato eccellente per Jasmine Paolini, che venerdì ha travolto la britannica Katie Boulter con due set perentori, terminati 6-1, 6-2 in appena un’ora di gioco. La toscana, reduce dal meraviglioso 2024 che l’ha proiettata fra le migliori giocatrici del mondo, ha quindi tutte le carte in regola per essere protagonista a lungo del Wta 1000 iberico.

Dall’altra parte della rete ci sarà la greca Maria Sakkari, che nel 2021 aveva raggiunto due semifinali Slam toccando poi la posizione numero 3 ad inizio 2022, poi però ha subito un netto calo, tanto che adesso occupa la posizione numero 82 nel ranking mondiale femminile. A Madrid ha già superato due turni ed è una notizia, perché l’ultima volta in cui Sakkari aveva vinto due partite consecutive era stata alle Olimpiadi: Paolini quindi parte favorita, ma staremo a vedere cosa ci dirà la domenica in questa sempre emozionante diretta Madrid Open 2025.