DIRETTA MADRID OPEN 2025: ECCO ARNALDI!

Tocca subito a Matteo Arnaldi nella diretta Madrid Open 2025, ma noi parliamo anche del tabellone femminile che è già arrivato ai quarti di finale. La sorpresa si chiama Moyuka Uchujima, capace di battere nettamente Jessica Pegula e Ekaterina Alexandrova: adesso la giapponese se la deve vedere con Elina Svitolina, una delle due ucraine arrivate fin qui – dopo aver eliminato anche una Elena Rybakina in netto calo – l’altra è Marta Kostyuk che incrocia la racchetta con la numero 1 Aryna Sabalenka, super favorita per il titolo anche se l’anno scorso ha perso la finale contro Iga Swiatek, stesso identico incrocio del 2023 quando invece a imporsi era stata la bielorussa.

Naturalmente, occhio anche a Mirra Andreeva: la giovane russa, già nella Top 10, nell’ultima edizione alla Caja Magica è arrivata ai quarti facendo fuori Linda Noskova, Marketa Vondrousova e la nostra Jasmine Paolini, e poco dopo ha raggiunto la semifinale al Roland Garros, stavolta battendo la Sabalenka ma cadendo contro la Paolini. Sfiderà Coco Gauff, che sulla terra può sempre fare male come dimostrano i risultati agli Open di Francia; per Iga Swiatek c’è la possibilità, contro Madison Keys, di vendicare la bruciante sconfitta nella semifinale degli ultimi Australian Open. Mettiamoci dunque comodi: per la diretta Madrid Open 2025 si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MADRID OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv del Madrid Open 2025 viene affidata alla televisione satellitare con vari canali, e a SuperTennis per i match femminili; avremo anche la diretta streaming video, tramite Sky Go oppure SuperTenniX.

MADRID OPEN 2025: CI SONO MUSETTI E ARNALDI!

Con la diretta Madrid Open 2025 ci addentriamo nei match che mercoledì 30 aprile sono validi per gli ottavi di finale; oggi però sono di scena anche i quarti di finale femminili, qui non ci sono più italiane in gara ma il torneo resta interessantissimo per la presenza di Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Mirra Andreeva oltre che Madison Keys e Coco Gauff. Intanto però la concentrazione deve rimanere sul Masters 1000 Atp, perché a caccia dei quarti di finale ci sono due italiani: Matteo Arnaldi apre le danze (i match iniziano alle ore 13:00) contro Frances Tiafoe, con cui aveva perso (venendo rimontato da 2-0) al primo turno dell’ultimo Wimbledon.

Solo in serata, non prima delle ore 21:00, ci sarà anche Lorenzo Musetti che, dopo aver demolito (un’altra volta) Stefanos Tsitsipas, se la vede con Alex De Minaur: anche in questo caso si tratta di un recentissimo dejà-vu, perché il carrarese aveva vinto contro l’australiano nella semifinale di Montecarlo e punta il bis, qui alla Caja Magica le condizioni sono certamente diverse ma il nostro Musetti ha tutto per fare un altro risultato importante, certamente due finali 1000 consecutive sarebbero una sorta di esame di maturità superato e permetterebbero finalmente a Lorenzo di archiviare la Top 10 del ranking.

DIRETTA MADRID OPEN 2025: LE SPERANZE AZZURRE

Ci avviciniamo allora alla diretta Madrid Open 2025 con due italiani che sognano i quarti di finale: possiamo già dire che per Matteo Arnaldi l’avversario ai quarti uscirebbe dalla sfida tra Jack Draper e Tommy Paul, il britannico ha eliminato Matteo Berrettini – che si è ritirato dopo il primo set ed è in dubbio per Roma – e punta il secondo Masters 1000 in due mesi dopo aver vinto Indian Wells, sarebbe scontro durissimo e forse più ostico rispetto a quello con Paul, che però anche sulla terra sta mostrando di poter fare un salto di qualità importante, sia pure non possa essere considerato tra i grandi favoriti.

Lorenzo Musetti invece andrebbe a incrociare Grigor Dimitrov o il sorprendente canadese Gabriel Diallo: chiaro che sarebbe la sfida al bulgaro quella più complessa, ma sappiamo bene che la terra nasconde sempre delle insidie. Possiamo aggiungere, nella diretta Madrid Open 2025, che ieri è caduto nuovamente Alexander Zverev: due volte vincitore di questo torneo, il tedesco era testa di serie numero 1 ma ha perso contro il temibilissimo argentino Francisco Cerundolo. Che dire: aggiungendo il forfait di Carlos Alcaraz, per Musetti ci sono grandi possibilità di arrivare in fondo ma saranno i campi a raccontarci come andranno le cose.