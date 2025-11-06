Diretta Mainz Fiorentina streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Conference League.

DIRETTA MAINZ FIORENTINA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

È giunto il momento di cedere la parola alla diretta Mainz Fiorentina, non prima di aver ricordato che la squadra tedesca non ha mai affrontato un’italiana e dunque, idealmente, il nostro calcio aggiunge una nuova avversaria alla sua ricchissima collezione di rivali ufficiali. Per la Fiorentina invece i viaggi in Germania non sono una novità: ci sono 16 partite totali (contro sette avversarie diverse) per appena 4 vittorie, altrettanti pareggi e la bellezza di otto sconfitte, certamente il momento più amaro è quello che riguarda l’ottavo di Champions League contro il Bayern Monaco e una partita particolarmente controversa.

Anche nel playoff di Europa League però le cose erano andate male: dopo aver espugnato il campo del Borussia Monchengladbach, la Fiorentina aveva perso 4-2 al Franchi venendo eliminata, di fatto i viola sono riusciti a superare un turno solo contro l’Hansa Rostock, cadendo anche con Sachsenring (ai rigori), Werder Brema e Schalke 04. Come andrà stasera? Parola innanzitutto alle formazioni ufficiali: la diretta Mainz Fiorentina comincia! MAINZ (3-4-3): Zentner; Potulski, Da Costa, Kohr; Mwene, Amiri, Maloney, Kawasaki; Nebel, Weiper, Sieb. All. Siewert. FIORENTINA (3-5-1-1): Martinelli; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Fazzini; Piccoli. All. Galloppa. (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MAINZ FIORENTINA IN STREAMING VIDEO TV

Per assistere alla diretta Mainz Fiorentina in tv dovrete essere abbonati al satellite, i canali sono Sky Sport Uno e Sky Sport 252 mentre la diretta streaming video verrà garantita da Now.

ALL’ALBA DI UNA RIVOLUZIONE!

Prepariamoci alla diretta Mainz Fiorentina, che si gioca sostanzialmente all’alba di una rivoluzione in casa viola: alle ore 18:45 di giovedì 6 novembre, per la terza giornata nel girone di Conference League 2025-2026, avremo in campo una squadra guidata da un allenatore ad interim ma forse già “sfiduciato”.

Ovvero: dopo l’esonero di Stefano Pioli, arrivato dopo che il tecnico ha rifiutato dimissioni e buonuscita già sapendo di aver chiuso la sua avventura, la Fiorentina è stata affidata temporaneamente a Daniele Galloppa ma si dice che siano i senatori a guidarla realmente in terra tedesca per questa Conference League.

Magari lo scopriremo o forse no, intanto è giusto dire che la Fiorentina in questa competizione ha battuto Sigma Olomouc e Rapid Vienna e dunque almeno qui le cose vanno bene, stesso rendimento per il Mainz che si gioca una sfida diretta per aumentare le possibilità di andare subito agli ottavi.

Per il resto, la diretta Mainz Fiorentina si gioca in un periodo davvero instabile per i viola, che in campionato hanno incassato l’ennesima sconfitta, per mano del Lecce e in casa; una situazione drammatica che adesso parla di ultimo posto in classifica, tanto che questa partita di Conference League conta forse il giusto.

PROBABILI FORMAZIONI MAINZ FIORENTINA

Dovendo parlare delle scelte per la diretta Mainz Fiorentina, possiamo dire che Bo Henriksen può ricalcare il3-4-3 che nell’ultimo impegno di Conference League ha battuto lo Zrinjski, quindi con Kohr, Potulski e Hanche-Olsen a protezione di Zentner e poi due laterali nell’ex Udinese Widmer e in Kawasaki, un altro giapponese come Sano agisce nel mezzo in compagnia di Maloney e questo reparto protegge il tridente avanzato nel quale gli esterni alti Bobzien e Boving dovrebbero affiancare il centravanti Weiper, che ha deciso l’ultima sfida di questa competizione.

Nella Fiorentina davvero tante incertezze: possiamo ipotizzare un 3-4-1-2 con il ritorno in porta di Tommaso Martinelli, di Viti in difesa e di Sohm a centrocampo, mentre Parisi e Fortini si occuperebbero delle corsie partendo dalla linea mediana e Piccoli sarebbe uno dei riferimenti davanti. Per il resto, è complicato citare qualunque giocatore: forse Kean può fare l’attaccante, Fagioli giocare al fianco di Sohm e Fazzini piazzarsi tra le linee, a completare la squadra viola sarebbero poi Comuzzo e Luca Ranieri nel terzetto difensivo ma ci basiamo sulle ultime partite e sull’intuizione, la verità la scopriremo comunque tra poco.

PRONOSTICO E QUOTE MAINZ FIORENTINA

La diretta Mainz Fiorentina ci dice in aggiunta che la squadra tedesca è la favorita secondo i bookmaker: abbiamo per la Snai il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa che vi permetterebbe una vincita pari a 2,15 volte quanto investito, per contro il successo della Viola regolato dal segno 2 porta in dote un guadagno corrispondente a 3,25 volte la somma giocata, infine molto simile la quota prevista per il pareggio, perché puntando sul segno X il valore ammonterebbe a 3,20 volte la posta in palio.