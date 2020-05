Diretta Mainz Lipsia/ Streaming video tv: Beierlorzer cerca punti salvezza

Pubblicità

Mainz Lipsia, in diretta dall’Opel Arena di Magonza, è la partita in programma oggi domenica 24 maggio 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 15.30. La 27^ giornata della Bundesliga, la seconda della ripresa, dopo lo stop di due mesi occorso per l’esplodere della pandemia da coronavirus, ci offre con la diretta tra Mainz e Lipsia certo un match da non perdere, dove i tre punti messi in palio rappresentano certo un ottimo stimolo per i due club a dare il meglio. La formazione degli zerocinque infatti rischia moltissimo in questo finale di stagione: come ci ricorda la classifica, il Mainz infatti è sull’orlo della zona rossa e dunque dovrà fin da oggi dare il massimo per non incappare nella retrocessione alla seconda serie. Non meno motivati però dovranno essere i ragazzi di Nagelsmann, che se pure hanno ormai perso il treno per il titolo nazionale, pure devono confermarsi al top per non fallire anche l’obbiettivo Champions League per la prossima stagione. Ecco perchè la partita di oggi si annuncia certo imperdibile: va però segnalato che come tutte per il turno, si svolgerà a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Mainz e Lipsia, prevista alle ore 15.30 sarà visibile in diretta tv su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203): diretta streaming video della partita di Bundesliga garantita agli abbonati tramite il servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI MAINZ LIPSIA

Come abbiamo detto, oggi per la diretta Mainz Lipsia, entrambi i club non possono certo perdere per strada punti preziosi: ecco perché per le probabili formazioni della sfida di questo pomeriggio, entrambi gli allenatori hanno studiato con grande attenzione il proprio 11. Per gli Zerocinque Beierlorzer dovrebbe dare di nuovo spazio al 4-2-3-1 che solo pochi giorni fa abbiamo visto in campo contro il Colonia. Ecco dunque che saranno infatti Baku, St Juste, Niakhate e Martin i titolari in difesa, con la coppia Barreiro-Kunde posta solo davanti: Mateta sarà poi il vertice offensivo, mentre Onisiwo e Quaison si sistemeranno ai lati, con Boetius sulla tre quarti. Sarà invece il 3-5-2 il modulo di riferimento di Nagelsmann, con in difesa posti dal primo minuto Klostermann, Halstenberg e pure Upamecano, di recente finito nel mirino del Milan per la prossima sessione di calciomercato. Nell’ampio reparto a 5 il tecnico del Lipsia dovrebbe poi fare affidamento su Sabitzer, Laimer e Kampl al centro, mentre toccherà al duo Nkunku-Angelino agire ai lati: Poulsen e Werner saranno i titolari in attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

In vista della diretta tra Mainz e Lipsia, certo non abbiamo grandi dubbi nell’assegnare il favore del pronostico alla formazione oggi ospite a Magonza. Pure la Snai, nell’1×2 ha fissato a 1.45 il successo del Lipsia, contro il più elevato 6.25 segnato per la vittoria dei padroni di casa: il pareggio è stato quotato invece a 5.00.



