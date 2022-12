Diretta Maiorca Bologna/ Streaming video tv: intrigante amichevole per i felsinei

DIRETTA MAIORCA BOLOGNA: THIAGO MOTTA IN AMICHEVOLE

Maiorca Bologna si gioca in diretta da Palma di Maiorca, alle ore 18:00 di mercoledì 14 dicembre: amichevole nelle Baleari per Thiago Motta, che come tutte le altre squadre è fermo per i Mondiali e alla ripresa della Serie A avrà la complicatissima trasferta sul campo della Roma. Un Bologna che dopo aver esonerato Sinisa Mihajlovic, affidandosi all’italo-brasiliano, ha impiegato un po’ per ingranare ma poi ha cambiato passo: il 3-0 rifilato al Sassuolo ha portato i felsinei addirittura a +12 sulla zona retrocessione, un ottimo bottino che ora chiaramente andrà difeso nel migliore dei modi.

L’amichevole di oggi ci dirà qualcosa in più sullo stato di forma di alcuni giocatori; l’avversaria è il Maiorca che sta facendo bene nella Liga, si trova più o meno a metà classifica – curiosamente ha 19 punti – e al momento potrebbe addirittura sperare di inserirsi nella corsa alle coppe europee. Vedremo nel frattempo come andranno le cose nella diretta di Maiorca Bologna, aspettando che la partita amichevole prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni.

DIRETTA MAIORCA BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Maiorca Bologna non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà accesso alle immagini di questa amichevole, di conseguenza nemmeno una diretta streaming video sarà disponibile. Tifosi e appassionati potranno comunque avere informazioni utili sulla partita consultando liberamente le pagine ufficiali presenti sui social network, quelle delle due società: in particolare consigliamo ovviamente quelle del Bologna, nello specifico su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI MAIORCA BOLOGNA

Le scelte di Javier Aguirre per Maiorca Bologna potrebbero puntare su un 4-4-2 di stampo classico. In porta va Roman, davanti a lui il tandem difensivo formato da Raillo e Nastasic (ex Fiorentina) mentre Franco Russo e Cufré possono agire sulle corsie laterali. A centrocampo potremmo vedere Battaglia e Grenier, con Amath Ndiaye e Lago Junior che opererebbero sulle corsie laterali; da valutare la titolarità di Muriqi che è rinato con questa maglia e in questo campionato, al suo fianco ci sarebbe nel caso uno tra Prats e Angel Rodriguez.

Thiago Motta deve fare i conti con alcuni acciaccati: nel suo 4-2-3-1 avremo Bardi in porta con Soumaoro e Lucumì a fare i centrali, le fasce laterali possono essere occupate da Posch e Cambiaso. A centrocampo Medel e Nicolas Dominguez possono rappresentare la solita cerniera a protezione della trequarti, dove Lewis Ferguson può essere impiegato in posizione centrale; sugli esterni allora una possibilità ce l’hanno Emanuel Vignato e Orsolini, con Arnautovic che giocherebbe come centravanti.

