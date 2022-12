Diretta Malaga Sassari/ Streaming video tv: vincere e sperare, Champions League

Malaga Sassari, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, martedì 20 dicembre 2022, si gioca presso il Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena della città spagnola di Malaga per la sesta e ultima giornata del girone G della Champions League 2022-2023 di basket, che deve ancora emettere il verdetto circa il futuro in Europa per il Banco di Sardegna Sassari, mentre i padroni di casa spagnoli dell’Unicaja Malaga hanno già vinto il girone. Da una parte, la Dinamo avrà certamente più motivazioni per imporsi, tuttavia bisogna anche sottolineare che giocarsi tutto sul campo di chi finora ha vinto cinque partite su cinque non sarà affatto facile.

Diretta/ Sassari Napoli (risultato finale 86-69): i sardi staccano i partenopei!

Per presentare la diretta di Malaga Sassari, dobbiamo allora sottolineare che il primo posto in questo gruppo è già in cassaforte per gli spagnoli, che andranno così alla seconda fase a gironi. Segue il Digione con tre vittorie e certo del secondo posto, poi Sassari e il Paok Salonicco con un solo successo a fronte di quattro sconfitte, ma è importante sapere che seconde e terze andranno a un turno di spareggio, mentre solo le quarte saranno eliminate immediatamente. Siamo comunque davanti a un bivio, perché oggi la classifica del girone di Champions League darà il verdetto sul Banco di Sardegna, che andrà questo spareggio da terzo oppure sarà ultimo ed eliminato. Che risposte ci darà quindi la diretta di Malaga Sassari?

Diretta/ Sassari Digione (risultato finale 72-85): i sardi cedono

MALAGA SASSARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Malaga Sassari non è prevista sui canali della nostra televisione: le partite di Champions League infatti non sono trasmesse nel nostro Paese, ma ci sono comunque buone notizie per i tifosi e gli appassionati che potranno seguire Malaga Sassari con il servizio di diretta streaming video della federazione europea di basket, visitando l’account YouTube ufficiale della Champions League, così da avere accesso alle immagini. In alternativa l’appuntamento è su Eleven Sports, per gli abbonati oppure acquistando l’evento on demand.

DIRETTA/ Tortona Sassari (risultato finale 79-82): sardi d'un soffio!

DIRETTA MALAGA SASSARI: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Malaga Sassari, dobbiamo ricordare che per il Banco di Sardegna Sassari finora in Champions League ci sono state soprattutto delusioni. La Dinamo ha esordito perdendo in casa contro Malaga per 76-87, poi c’è stato il brutto colpo del ko 88-68 sul campo del Paok Salonicco e l’andata è terminata con la sconfitta per 88-80 a Digione, quindi la situazione era drammatica, ma in seguito le speranze sono rinate grazie al successo per 82-78 contro i greci, anche se naturalmente senza ribaltare il -20 di differenza canestri dell’andata, inoltre Sassari ha perso anche in casa contro il Digione settimana scorsa.

Ecco allora che pure questo dettaglio sarà importante oggi: al momento sardi e greci sono appaiati al terzo posto (e oltre non possono sperare) con una sola vittoria per parte, ma la differenza canestri premia il Paok. Questo significa che Sassari sarà certamente eliminata in caso di sconfitta e uscirà anche con un colpaccio a Malaga, se i greci battessero Digione. Serve solo una vittoria unita al ko del Paok, quale sarà dunque il verdetto della diretta di Malaga Sassari e anche dell’altro match?











© RIPRODUZIONE RISERVATA