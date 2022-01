DIRETTA/ Malawi Zimbabwe video streaming tv: due squadre molto accorte

DIRETTA MALAWI ZIMBABWE: CHIAVE TATTICA

Quello che si evince in queste ore prima della diretta di Malawi Zimbabwe è che le due squadre giocano molto in difesa cercando di punire gli avversari in contropiede. La scelta è sempre quella di creare una sorta di barriera davanti al portiere arrivando anche a difendere in cinque o sei giocatori oltre al portiere. Questo ha permesso alle due squadre di uscire con appena una sconfitta per 1-0 contro i decisamente più attrezzati Senegal e Guinea.

Quello che lascia un po’ di perplessità è cercare di capire come giocheranno se entrambe hanno l’abitudine ad aspettare l’avversario. In questo momento poi si deve assolutamente cercare la via della vittoria perché un pareggio a reti inviolate servirebbe davvero poco a entrambe le squadre. Difficile fare previsioni anche se è chiaro che partite come queste vengono quasi sempre decise da degli episodi. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA MALAWI ZIMBABWE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Malawi Zimbabwe, come tutte le partite di Coppa d’Africa 2021 non sarà disponibile sui canali televisivi del digitale terrestre e satellitari. Le partite della competizione infatti sono un’esclusiva del broadcaster Discovery Plus, e saranno quindi trasmesse in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti della piattaforma digitale è necessario essere abbonati. Inoltre bisogna essere dotati di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone. In alternativa è possibile accedere ai contenuti tramite Smart Tv abilitate.

ENTRAMBE CERCANO IL PRIMO SUCCESSO

Malawi Zimbabwe, in diretta venerdì 14 gennaio alle ore 17:00, dal Kouekong Stadium di Bafoussam. La partita sarà valida per la seconda giornata del Gruppo B di Coppa d’Africa 2021, e si affronteranno le due squadre uscite sconfitte all’esordio della competizione. Nella prima giornata del raggruppamento, il Malawi ha perso 1-0 contro la Guinea, arrendendosi al gol messo a segno da Issiaga Sylla nella prima frazione di gara. La Nazionale di Meke Mwase, proverà quindi a riscattarsi nella seconda partita del torneo.

Esordio amaro per lo Zimbabwe, il quale è uscito sconfitto di misura nella sfida contro il Senegal, con i Leoni della Teranga a segno con Mané al 97′ su calcio di rigore. La squadra di Norman Mapeza vorrà quindi riscattarsi in seguito alla beffa subita nel finale, con un pareggio che sembrava ormai certo dopo una buona prestazione. La qualificazione agli ottavi di finale resta ancora aperta, ma la gara odierna potrebbe essere fondamentali per il passaggio del turno.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MALAWI ZIMBABWE

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Malawi Zimbabwe, le quali si incontreranno nella sfida valevole per la seconda giornata di Coppa d’Africa 2021. Meke Mwase, selezionatore del Malawi, dovrebbe optare per il modulo 3-4-1-2, con i seguenti undici uomini: Khakhobwe; Chirwa, Mzava, Chembezi; Mhone, Idana, John Banda, Madinga; Peter Banda; Chester, Muyaba.

Risponderà lo Zimbabwe di Norman Mapeza, con un 4-4-2. Il tecnico dovrebbe riproporre la stessa formazione della prima giornata, uscita sconfitta contro il Senegal nei minuti conclusivi della gara. Questa la probabile formazione titolare dello Zimbabwe, in vista della sfida contro il Malawi: Mhari; Chimwemwe, Hadebe, Takwara, Kangwa; Musona, Madzongwe, Benyu, Bhasera; Wadi, Dube.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Malawi Zimbabwe di Coppa d’Africa, proposte dall’agenzia Snai. Non sembra favorito il Malawi, infatti l’eventuale successo, abbinato al segno 1, è quotato 3.80. Il pareggio tra le due compagini, associato al segno X, viene proposto a 2.95. I favori dei pronostici sembrano essere dalla parte dello Zimbabwe, infatti il segno 2 è quotato 2.10.



