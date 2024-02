DIRETTA/ Mali Costa d’Avorio video streaming tv: nella storia dominano gli Elefanti (CAF, 3 febbraio 2024)

DIRETTA MALI COSTA D’AVORIO: I TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Mali Costa d’Avorio, atteso quarto di finale in Coppa d’Africa 2024, ci raccontano una storia molto interessante: le partite sono 15 e il bilancio è nettamente a favore degli Elefanti, che ne hanno vinte 10 contro due sole vittorie delle Aquile e tre pareggi. I successi del Mali tra l’altro sono “minori”: uno in amichevole ormai 29 anni fa, l’altro nel 2016 e in una semifinale ma del Campionato delle Nazioni Africane, competizione in cui ciascuna nazionale può utilizzare solo calciatori provenienti dai tornei locali.

RISULTATI COPPA D'AFRICA 2024/ Ci saranno profeti in patria? Diretta gol live score (oggi 3 febbraio 2024)

Delle dieci vittorie della Costa d’Avorio, quattro sono arrivate in Coppa d’Africa: la prima per il terzo posto nel 1994, la seconda un 3-0 nel girone del 2008, poi ancora la semifinale del 2012 con gol decisivo di Gervinho e infine negli ottavi cinque anni fa, quando aveva risolto Wilfried Zaha. Un altro incrocio in questa competizione era finito 1-1, nel girone eliminatorio del 2015; ci sono poi le due sfide per le qualificazioni ai Mondiali 2018 con vittoria 3-1 della Costa d’Avorio e pareggio a reti bianche in casa del Mali, tutte le altre partite sono state disputate in amichevole l’ultima delle quali è un 1-0, naturalmente a favore degli Elefanti, nel febbraio 2008, risolta da Didier Ya Konan dopo solo due minuti di gioco. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Nigeria Angola (1-0) gol e highlights: Lookman decide il match (2 febbraio 2024)

MALI COSTA D’AVORIO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Mali Costa d’Avorio sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

IL QUARTO DEI PADRONI DI CASA

Mali Costa d’Avorio, in diretta sabato 3 febbraio 2024 alle ore 18.00 presso lo Stade Municipal de Bouaké, sarà una sfida valida per i quarti di finale della Coppa d’Africa. Nella fase a gironi la sconfitta per 4-0 contro la Guinea Equatoriale aveva messo la nazionale ospitante in una situazione critica, obbligandola ad attendere l’ultimo giorno utile per scoprire la sua sorte tra le migliori terze. Nel frattempo, la federazione aveva preso iniziative tempestive, esonerando il commissario tecnico Jean-Louis Gasset dopo la debacle contro gli equatoguineani e affidando la squadra all’ex allenatore dell’Under 23, Emerse Faé. Questa decisione sembra aver prodotto immediati effetti positivi: negli ottavi di finale contro il Senegal, la Costa d’Avorio si è presentata come un’unità più coesa e determinata. Dopo aver pareggiato 1-1 con i campioni in carica grazie a un calcio di rigore di Kessié a quattro minuti dalla fine, ha prevalso in una sfibrante lotteria dei rigori, in cui l’unico errore è stato commesso dal senegalese Niakhaté.

DIRETTA/ Congo Guinea (risultato 1-1) streaming video tv: gara aperta (Coppa d’Africa 2024, oggi 2 febbraio)

Nei quarti di finale, gli Elefanti affronteranno una delle sorprese del torneo, il Mali. Le Aquile, oltre a chiudere al primo posto nel gruppo E con una vittoria contro il Sudafrica e due pareggi contro Tunisia e Namibia, hanno superato gli ottavi sconfiggendo l’ostico Burkina Faso per 2-1. Decisivi l’autorete di Tapsoba nel primo tempo e il gol di Sinayoko all’inizio della ripresa. Il Mali è riuscito a respingere ogni tentativo di rimonta degli avversari, che, nonostante un rigore trasformato da Traoré, hanno cercato invano di forzare i supplementari fino alla fine della partita.

PROBABILI FORMAZIONI MALI COSTA D’AVORIO

Le probabili formazioni della diretta Mali Costa d’Avorio, match che andrà in scena allo Stade Municipal de Bouaké. Per il Mali, Eric Chelle schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Diarra; H. Traoré, Kouyaté, Niakaté, Sacko; Coulibaly, Bissouma, Camara; Doumbia; A. Traoré, Sinayoko. Risponderà la Costa d’Avorio allenata da Emerse Faé con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Fofana; Aurier, Kossounou, N’Dicka, Konan; Seri, Kessié; Pepé, Fofana, Adingra; Haller.

MALI COSTA D’AVORIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Mali Costa d’Avorio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria del Mali con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Costa d’Avorio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA