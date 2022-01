Diretta Mali Guinea Equatoriale/ Streaming video tv: Aquile favorite, Coppa d’Africa

DIRETTA MALI GUINEA EQUATORIALE: RISULTATO SCONTATO?

Mali Guinea Equatoriale, diretta dall’arbitro gambiano Bakary Gassama presso lo stadio Limbe della omonima città del Camerun, si gioca alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 26 gennaio 2022, per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2021, che si sta disputando in Camerun con un anno di ritardo e vedrà concludersi proprio con la diretta di Mali Guinea Equatoriale il primo turno previsto nella fase ad eliminazione diretta, dunque naturalmente in caso di pareggio al triplice fischio, l’esito della partita di stasera sarebbe deciso ai tempi supplementari o eventualmente ai calci di rigore.

Il Mali è stato eccellente protagonista della fase a gironi vincendo con due successi e un pareggio il girone F, con la vittoria al debutto contro la Tunisia come fiore all’occhiello di un percorso fino a questo momento ampiamente positivo per le Aquile, che oggi potrebbero essere favoriti contro una Guinea Equatoriale comunque ostica, dal momento che è stata in grado di chiudere al secondo posto il girone E, che doveva essere dominato da Costa d’Avorio e Algeria. Alla sconfitta al debutto contro gli ivoriani hanno però fatto seguito due vittorie, soprattutto quella contro l’Algeria: la partita di oggi non è quindi così scontata, cosa succederà nella diretta Mali Guinea Equatoriale?

DIRETTA MALI GUINEA EQUATORIALE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Mali Guinea Equatoriale: in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021, il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MALI GUINEA EQUATORIALE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Mali Guinea Equatoriale. Il c.t. Mohamed Magassouba potrebbe schierare il suo Mali secondo un modulo 4-2-3-1 con questi possibili interpreti: Mounkoro in porta; davanti a lui i quattro difensori H. Traoré, Sacko, Kouyaté e M. Haidara; in mediana la coppia formata da Bissouma, A. Haidara; sulla trequarti i due omonimi Adama Traoré e Doumbia in appoggio al centravanti Koné.

La risposta della Guinea Equatoriale allenata da Juan Micha dovrebbe prevedere uno speculare modulo 4-2-3-1 con Owono in porta; Akapo, Orozco, Coco e Ndong davanti a lui nella retroguardia a quattro; in mediana Ganet e Machin, infine il reparto offensivo con Salvador, Bikoro e Miranda sulla trequarti a supporto del centravanti Hanza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Mali Guinea Equatoriale, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 in caso di vittoria del Mali (formalmente in casa) è nettamente favorito e quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 3,55 in caso di segno X per il pareggio e fino a ben 7,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria per la Guinea Equatoriale.

